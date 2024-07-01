Автомобиль съехал с дороги и перевернулся на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Во время движения по трассе иномарка съехала с дороги, после чего перевернулась. В случившемся ДТП пострадали водитель и пассажиры 8 и 6 лет, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Пострадавших детей отвезли в медучреждение. По факту аварии проводится проверка. Ее проведение и результаты взяла на контроль прокуратура.
Напомним, 29 июня 2024 года в Верхней Салде грузовая машина завалилась набок и лежала на обочине дороги. Инцидент случился на улице Крупской.