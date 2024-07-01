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Двое детей пострадали в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Автомобиль съехал с дороги и перевернулся на трассе Пермь — Екатеринбург

1 июля 2024, 05:38
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Двое детей пострадали в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Автомобиль Kia Rio перевернулся на трассе Пермь — Екатеринбург. Есть пострадавшие. Дорожная авария случилась 29 июня 2024 года.

Во время движения по трассе иномарка съехала с дороги, после чего перевернулась. В случившемся ДТП пострадали водитель и пассажиры 8 и 6 лет, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пострадавших детей отвезли в медучреждение. По факту аварии проводится проверка. Ее проведение и результаты взяла на контроль прокуратура.

Напомним, 29 июня 2024 года в Верхней Салде грузовая машина завалилась набок и лежала на обочине дороги. Инцидент случился на улице Крупской.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Прокуратура#Дети#ДТП#Автомобиль#Трасса#Водитель#ЧП#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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