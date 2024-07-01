Банкротящийся «Водоканал», долги и иск к владельцу «Реж-хлеб»: крупные дела мая

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 04:31
С МУП «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» в Верхней Салде хотят взыскать 32,6 миллиона рублей. Такой долг у предприятия возник перед ресурсоснабжающей организации АО «Энергосбыт Плюс» за переданную электроэнергию. Делом занимается арбитражный судья Олеся Дякина. Следующее заседание пройдет 11 июля.
Интересно, что городское управление ЖКХ Верхней Салды, судя по открытым источникам, признано банкротом. В настоящее время в его отношении было открыто конкурсное производство. Руководителем организации является Марина Шишко.
В мае екатеринбургская фирма «Стройпартнер» подала в Арбитражный суд Свердловской области иск на сумму 34,1 миллиона рублей. Причина — неисполнение обязательств по договору поставки. Ответчиком по делу является краснодарская компания «Комплексные поставки». Фирма под руководством Дениса Лозовского занимается оптовой торговлей строительными материалами. Выручка на 2023 год составляет 6,2 миллиарда рублей.
«Стройпартнер» из Екатеринбурга, в свою очередь, также реализует строительные товары с своем регионе. Компанией руководит Евгения Петренко. Выручка от продаж за 2023 год составила 15,9 миллиардов рублей. Чем продолжится разбирательство с коллегами из Краснодара, станет ясно после заседания 17 июля. Судя по картотеке арбитражных дел, в производстве заменили судью по причине его ухода в отпуск.
Компания ООО «Спецстройинвест», занимающаяся подготовкой строительной площадки в столице Урала, рискует стать банкротом из-за долга в 38,6 миллиона рублей. Руководителем и бенефициаром в одном лице является Николай Бодров. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Свердловской области от ИФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга.
В Екатеринбурге фирма Льва Гориловского, занимающаяся торговлей оптовой водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой «Полипластик Уралсиб» намеревается отсудить 49,7 миллиона рублей у АО «Газмонтаж». Отрасль ответчика — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Судя по картотеке арбитражных дел, речь идет о нарушениях обязательств по договорам поставки товаров.
Генеральным директором АО «Газмонтаж» является Валерий Боровиков. Его компания имеет выручку в 2,7 миллиарда рублей, однако в 2023 году ее денежные потоки опустились до минус 552 миллиона рублей.
В мае Арбитражный суд региона принял на рассмотрение иск от бывшего руководителя АО «Интертэк» Анатолия Рыбакова. Он намеревается отсудить 38,9 миллиона рублей у нынешнего руководства компании и признать договоры с ними недействительными. Фирма 16 лет занимается сбором опасных отходов. Выручка за 2023 год составляет 123,9 миллиона рублей, а прибыль — 19,7 миллиона.
Дело будет рассматриваться после того, как истец устранит недостатки в поданном заявлении.
Торговая фирма из Екатеринбурга, которая занимается оптовой торговлей посудой и хозяйственными товарами, имеет долг в 174,6 миллиона рублей. Активности у компании Михаила Мялика в соцсетях нет с 2019 года. Сайт также не работает.
К арбитражным судьям с иском о признании должника банкротом обратилась ИФНС по Кировскому району Екатеринбурга.
В Ирбите местный МУП — «Водоканал-Сервис» может стать банкротом. Причиной стал долг в 204 миллиона рублей. Заявление о признании городского предприятия несостоятельным в Арбитражный суд Свердловской области подала ФНС в лице Межрайонной инспекции №23 по Свердловской области. Ответственный за водоснабжение Ирбита МУП работает под руководством временного исполняющего обязанности директора Сергея Ковалева. Прибыль, активы и денежный поток организации за 2023 год — отрицательные.
К делу также подключили организацию арбитражных управляющих, которые займутся проверкой положения компании.
В Свердловской области ПАО «Туринский хлебокомбинат» в лице совладельца Александра Чепчугова обратился к арбитражным судьям региона с иском в 141,9 миллиона рублей. Организация намеревается взыскать эти средства с совладельца «Реж-Хлеб» Алексея Потапенко и нынешнего руководителя «Туринского хлебокомбината» Ольги Леонтьевой.
Судя по картотеке арбитражных дел, рассмотрение производства было завершено, поскольку обеспечительные меры, о которых также заявил истец, судьей не были назначены. Александр Чепчугов хотел запретить другим участникам процесса совершать
регистрационные действия в отношении объектов недвижимости, принадлежащих
на праве собственности ответчикам.