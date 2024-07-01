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Двух пьяных пешеходов сбили в Свердловской области

Два пешехода спровоцировали ДТП в Свердловской области

1 июля 2024, 03:45
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Двух пьяных пешеходов сбили в Свердловской области

В Свердловской области два пьяных пешехода попали в ДТП 28 и 30 июня 2024 года.

Так, 28 июня молодой человек в Каменске-Уральском переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент его сбил грузовик. Пострадавшего отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

30 июня житель Екатеринбурга находился на левой части дороги, тем самым нарушая ПДД. В какой-то момент его сбил водитель автомобиля Chevrolet Lanos. Горожанина с полученными травмами отвезли в больницу.

Напомним, 28 июня 2024 года в Екатеринбурге девушка, ехавшая за рулем автомобиля, не сразу заметила пешехода и сбила его, поскольку было темно и шел дождь, а также у пешехода не было светоотражающих элементов на одежде. Пешеход скончался.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Пешеходы#ГИБДД#Автомобиль#Водитель#ЧП#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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