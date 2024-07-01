Два пешехода спровоцировали ДТП в Свердловской области

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Published Сегодня, 03:45
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Так, 28 июня молодой человек в Каменске-Уральском переходил дорогу в неположенном месте. В этот момент его сбил грузовик. Пострадавшего отвезли в медучреждение, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
30 июня житель Екатеринбурга находился на левой части дороги, тем самым нарушая ПДД. В какой-то момент его сбил водитель автомобиля Chevrolet Lanos. Горожанина с полученными травмами отвезли в больницу.
Напомним, 28 июня 2024 года в Екатеринбурге девушка, ехавшая за рулем автомобиля, не сразу заметила пешехода и сбила его, поскольку было темно и шел дождь, а также у пешехода не было светоотражающих элементов на одежде. Пешеход скончался.