Два пешехода спровоцировали ДТП в Свердловской области

Напомним, 28 июня 2024 года в Екатеринбурге девушка, ехавшая за рулем автомобиля, не сразу заметила пешехода и сбила его, поскольку было темно и шел дождь, а также у пешехода не было светоотражающих элементов на одежде. Пешеход скончался.