tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Экоитоги, «трудный» мост, стрелок-детсадовец и оторванная рука: итоги дня

Экоитоги, «трудный» мост, стрелок-детсадовец и оторванная рука: итоги дня

1 июля 2024, 16:59
Фото: Изображение Midjourney
TagilCity.ru подвел экоитоги недели и проанализировал самые интересные арбитражные дела за май. Тагильские дорожники рассказали о трудностях с ремонтом моста на Луганском проспекте. В полиции заинтересовались стрелком-детсадовцем, а в Екатеринбург с СВО привезли гаубицу с оторванной рукой.

Тагильчане два дня дышали формальдегидом. На Верхнем прудке произошла экологическая катастрофа — водоем обмелел, погибла рыба. Жители Свердловской области продолжали нарушать противопожарный режим: лишь за неделю инспекторы выявили более 200 нарушений. TagilCity.ru традиционно подвел экоитоги недели.

Итоги недели: формальдегид, экологическая катастрофа в Верхнем прудке и мусор
Узнать подробнее

Тагильчане все чаще задаются вопросом о том, когда же завершатся дорожные работы на Луганском проспекте. В мэрии заверяют, что деньги на ремонт объекта были выделены и все контракты обеспечены. Подрядчик просит не беспокоиться и уверяет, что все работы завершит в срок, то есть к 30 августа.

Люди спрашивают: в Тагиле рассказали о трудностях с мостом по Луганскому проспекту
Узнать подробнее

Ресурсоснабжающая организация хочет отсудить у салдинских коммунальщиков 32,6 млн рублей. В Ирбите местная налоговая банкротит «Водоканал» из-за долга в 204 миллиона. А екатеринбургская строительная фирма жалуется на нарушение условий договора о поставке. TagilCity.ru проанализировал интересные дела, которые поступили в Арбитражный суд Свердловской области в мае.

Банкротящийся «Водоканал», долги и иск к владельцу «Реж-хлеб»: крупные дела мая
Узнать подробнее

В Невьянске историей со стрелком из детского сада заинтересовалась полиция. Мальчик-дошкольник кошмарил своих сверстников, расстреливая их пульками из игрушечного оружия. Однако травмы дети получали хоть и незначительные, но реальные.

Полиция Невьянска проводит проверку после истории со стрелком-детсадовцем
Узнать подробнее

Рабочие оборонного предприятия в Екатеринбурге обнаружили оторванную человеческую руку в стволе гаубицы, которую привезли на завод для ремонта из зоны СВО. Конечность находилась там давно, так как была скелетирована. Страшную находку передали полиции.

Оторванную руку обнаружили в гаубице на оборонном предприятии в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Зарплаты, экологическая катастрофа под Тагилом и асфальт на Циолковского: итоги дняВыбросы формальдегида, «спокойный» май, Тагил без воды и асфальт на ЦиолковскогоРемонт Серовского тракта, раритет из Флоренции и грабители в масках: итоги дня
#Дарья Бобровицкая#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Завод#Мост#Ремонт#Банкротство#Налоговая#Ремонт дороги#Нарушения#Работники#Травмы#Дорожники#Противопожарный режим#18+#Екатеринбург#Формальдегид#Экоитоги#Арбитражные дела#Детский сад#Зона СВО#Экологическая катастрофа#Гаубица#Оторванная рука#Строительная фирма#Игрушечное оружие#Человеческая рука
Подпишитесь
Люди спрашивают: в Тагиле рассказали о трудностях с мостом по Луганскому проспекту
Сегодня, 13:20
В Нижнем Тагиле из-за строительства флагштока перенесли пешеходный переход
Сегодня, 17:38
НАТО продержится максимум 5 лет: названы сроки окончания конфликта на Украине
Сегодня, 15:02
Льготной ипотеки больше нет: что будет с рынком недвижимости в России
Сегодня, 14:34
Где отдохнуть и поправить свое здоровье в Свердловской области?
Сегодня, 07:02
Итоги недели: формальдегид, экологическая катастрофа в Верхнем прудке и мусор
Сегодня, 07:26