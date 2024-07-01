Экоитоги, «трудный» мост, стрелок-детсадовец и оторванная рука: итоги дня

Тагильчане все чаще задаются вопросом о том, когда же завершатся дорожные работы на Луганском проспекте. В мэрии заверяют, что деньги на ремонт объекта были выделены и все контракты обеспечены. Подрядчик просит не беспокоиться и уверяет, что все работы завершит в срок, то есть к 30 августа.