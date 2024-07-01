Экоитоги, «трудный» мост, стрелок-детсадовец и оторванная рука: итоги дня

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Published Сегодня, 16:59
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Updated Сегодня, 17:01
Тагильчане два дня дышали формальдегидом. На Верхнем прудке произошла экологическая катастрофа — водоем обмелел, погибла рыба. Жители Свердловской области продолжали нарушать противопожарный режим: лишь за неделю инспекторы выявили более 200 нарушений. TagilCity.ru традиционно подвел экоитоги недели.
Тагильчане все чаще задаются вопросом о том, когда же завершатся дорожные работы на Луганском проспекте. В мэрии заверяют, что деньги на ремонт объекта были выделены и все контракты обеспечены. Подрядчик просит не беспокоиться и уверяет, что все работы завершит в срок, то есть к 30 августа.
Ресурсоснабжающая организация хочет отсудить у салдинских коммунальщиков 32,6 млн рублей. В Ирбите местная налоговая банкротит «Водоканал» из-за долга в 204 миллиона. А екатеринбургская строительная фирма жалуется на нарушение условий договора о поставке. TagilCity.ru проанализировал интересные дела, которые поступили в Арбитражный суд Свердловской области в мае.
В Невьянске историей со стрелком из детского сада заинтересовалась полиция. Мальчик-дошкольник кошмарил своих сверстников, расстреливая их пульками из игрушечного оружия. Однако травмы дети получали хоть и незначительные, но реальные.
Рабочие оборонного предприятия в Екатеринбурге обнаружили оторванную человеческую руку в стволе гаубицы, которую привезли на завод для ремонта из зоны СВО. Конечность находилась там давно, так как была скелетирована. Страшную находку передали полиции.