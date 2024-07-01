Где отдохнуть и поправить свое здоровье в Свердловской области?

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:04
Согласно данным Государственного реестра курортного фонда, в стране функционирует 1868 санаторно-курортных организаций. Среди них есть и ведомственные, и коммерческие. Например, оборот негосударственных в 2024 году составил 225 миллиардов рублей. Кроме вышеупомянутых лечебных учреждений, сюда относятся также спа- и велнесс-отели. По подсчетам Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, в России их около 500, а доход приравнивается к 20 миллиардам рублей.
Для удобства размещения отдыхающих номерной фонд в России ежегодно увеличивается. Только в прошлом году появилось свыше 12,5 тысяч гостиничных номеров. Несмотря на это, дефицит мест в санаториях и на курортах в пик сезона все равно доходит до 50%.
Мы обладаем фондом в размере 1 млн 120 тысяч номеров. Единовременно в них могут ночевать порядка 3 млн туристов. Это достаточно серьезная цифра, но для нашей страны она все равно недостаточна. Тут государство предпринимает большие усилия: с 2022 года поддерживает строительство модульных гостиниц. Там задумано сделать 18 тысяч номеров. Не только государство поддерживает этот рынок на федеральном уровне, но и регионы — на своем уровне. Сюда относятся и создание льготных условий налогообложения, подведения инфраструктуры, газ, свет, вода, дороги, — рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Номерной фонд гостиниц Свердловской области равен 18 тысячам. В основном расположиться можно в Екатеринбурге, но туристы посещают и другие города, привлекательные своими маршрутами активного и лечебного отдыха.
По поручению губернатора Евгения Куйвашева, который заинтересован в развитии туризма в Свердловской области, будем заниматься туристской инфраструктурой. Необходимо построить больше коллективных средств размещения в городах региона, создав инфраструктуру и доступный туризм для всех, кто желает сюда приехать, — отмечала ранее директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.
На сегодняшний день, в первую очередь, планируется увеличить номерной фонд в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Камышлове и Ирбите.
На Среднем Урале располагается немало природно-рекреационных зон, живописных мест для отдыха и спа-курортов. Часть из них — в непосредственной близости от минеральных источников. Месторождения подземных вод разведаны в 10 административных районах. Наибольшее количество объектов — в Камышловском районе (8), в Талицком — 4, по 3 — в Красноуфимском и Нижнесергинском районах, 2 — в Пышминском районе, и по одному — в Верхнесалдинском, Режевском, Серовском, Туринском районах и в Тавде.
Рядом с Нижним Тагилом находятся сразу несколько популярных зон. Среди них: ГЛК «Гора Белая», санаторий «Леневка» и «Санаторий Руш». Чуть поодаль: санаторий «Турмалин» в Верхней Салде и термальный комплекс «Баден-Баден» в Реже. Чистый воздух, который так необходим тем, кто проживает в промышленных городах, красивая природа, лес, возможность отдохнуть — как раз и притягивают не только свердловчан, но и гостей региона.
Например, «Турмалин», кроме возможности расслабиться, предлагает диагностическую базу МСЧ №121, включающую расширенный блок функциональных методов, УЗИ, эндоскопии, рентгенологической и лабораторной диагностики, компьютерную томографию. Центр осуществляет лечение и реабилитацию пациентов после перенесенных сосудистых катастроф (острый инфаркт миокарда, инсульт), после стихания обострений болезней костно-мышечной, бронхо-легочной и других систем.
По данным последнего опроса одной из крупнейших гостиничных сетей, 64% респондентов готовы урезать повседневные расходы, но ни за что не откажутся от путешествий, потому что ценят впечатления и связи больше, чем вещи.
«Баден-Баден» в Реже привлекает туристов термальным комплексом, хамамом, русской баней. Помимо этого, посетители могут насладиться отдыхом в палатках, покататься на квадроциклах, лодках, каяках, заняться сап-серфингом и пройти по веревочному парку.
В Екатеринбурге располагается Ramada. Отель обладает широкой инфраструктурой для спокойного семейного отдыха. Бассейн, рыбалка, массаж, баня, спа-услуги и многое другое привлекли уже свыше 1,5 млн посетителей.
Торгово-промышленная палата занимается разработкой, экспертизой законов и нормативных актов в сфере туризма. Проводит встречи бизнес-сообщества, чтобы в дальнейшем донести его идеи до исполнительной власти. Есть и косвенный эффект для отрасли. Сама география системы палат способствует росту внутреннего турпотока: 83 субъекта и более 7 тысяч межрегиональных мероприятий за последние полтора года. Отправляясь в деловую поездку, люди нередко продолжают ее, как туристическую.
У нас работает комитет по туризму. Вот этот комитет занимается созданием нормативно-правовой базы федерального уровня. Наши коллеги на региональном уровне работают с законодателями, чтобы создать условия нормативно-правовой базы, и отбирают проекты, которые, как они считают, в первую очередь необходимо поддержать. То есть наиболее перспективные, с наибольшей отдачей для региона, ну, и с хорошим привлечением туристов из-за пределов этого региона, — пояснил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
В последние годы россияне чаще путешествуют внутри страны. Туристы сталкиваются с нехваткой средств размещения, проблемами с сервисом и транспортной доступностью. Исправить это власти намерены за счет обновленного национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В ближайшие пять лет на поддержку отрасли собираются выделить не менее 400 миллиардов рублей. Средства пойдут на строительство гостиниц, инфраструктуры, субсидирование процентной ставки по кредитам и другое. Планируется, что число ежегодных путешествий по стране к концу десятилетия вырастет до 140 миллионов. Вклад внутреннего туризма в ВВП страны, по мнению специалистов, должен увеличится вдвое — до пяти процентов.
Ранее TagilCity.ru рассказывал о том, как с комфортом путешествовать по непроходимым местам в Свердловской области и во сколько жителям региона обойдется отдых в этом году.