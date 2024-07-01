Где отдохнуть и поправить свое здоровье в Свердловской области?

В последние годы россияне чаще путешествуют внутри страны. Туристы сталкиваются с нехваткой средств размещения, проблемами с сервисом и транспортной доступностью. Исправить это власти намерены за счет обновленного национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В ближайшие пять лет на поддержку отрасли собираются выделить не менее 400 миллиардов рублей. Средства пойдут на строительство гостиниц, инфраструктуры, субсидирование процентной ставки по кредитам и другое. Планируется, что число ежегодных путешествий по стране к концу десятилетия вырастет до 140 миллионов. Вклад внутреннего туризма в ВВП страны, по мнению специалистов, должен увеличится вдвое — до пяти процентов.