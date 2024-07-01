Итоги недели: формальдегид, экологическая катастрофа в Верхнем прудке и мусор

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
На минувшей неделе «Уральское УГМС» отчиталось о результатах по замерам с 18 июня: ранее сайт управления был недоступен для просмотра официальных данных. Оказалось, что два дня подряд — 18 и 19 июня жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом. Посты на Вагонке и Сухоложском уловили нарушение нормативов в 1,5 раза.
Газоанализатор редакции TagilCity.ru превышения по итогам двадцатиминутных замеров на минувшей неделе не улавливал.
В Нижнем Тагиле заговорили об экологической катастрофе на Верхнем прудке — водоеме, расположенном близ Исинского пруда. Он обмелел из-за прорыва береговой зоны. Это привело к гибели водных обитателей, а садоводы лишились источника для полива своих огородов.
О проблеме редакции TagilCity.ru рассказал обеспокоенный местный житель Виктор. По мнению эколога Рамиля Хакимова, причиной ситуации стало то, что вовремя не был открыт донный выпуск, вследствие чего земляное тело плотины Верхнего пруда насытилось водой и поплыло.
Не отходя от рыбной тематики, напомним, что в Свердловской области до 25 июня действовал запрет на рыбалку. Теперь нерестовые ограничения сняты, и рыбаки по праву могут готовиться к настоящей рыбалке.
Жители Свердловской области вновь и вновь нарушают противопожарный режим, введенный в регионе. За одну неделю было выявлено более 200 правонарушений. Всего в области безответственные отдыхающие получили штрафов на сумму 7 миллионов рублей. По мнению представителей Минприроды, именно людская халатность зачастую является причиной большинства пожаров.
Сильный ливень, прошедший в Нижнем Тагиле в ночь на 24 июня, выдал половину от месячной нормы осадков. Такая ситуация сорвала проведение повторной акарицидной обработки. Известно, что с начала сезона от укусов клещей пострадали 18,6 тысячи свердловчан.
В Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Чистый воздух» продолжают переводить домовладения с печного отопления на газовое. Уже к августу администрация совместно с подрядчиком газифицирует 400 домовладений. В течение года в Нижнем Тагиле будет проведен газ в минимум 550 домов.
Тема обращения с отходами была актуальна в регионе на минувшей неделе. Так, в Нижнем Тагиле еженедельно происходят нештатные ситуации с переполнением контейнеров. В баки складывают не предназначенный для утилизации мусор — камни, земля, стройматериалы, ветки и бытовая техника. С начала года по региону было отмечено около двух десятков таких случаев. Это осложняет погрузку мусора в спецтехнику и порой приводит к поломке.
В противовес к негативным новостям о ТБО, стоит упомянуть о том, что в Нижнем Тагиле более 600 литров пластиковых крышечек были переданы на переработку. Сбором занимались отряды мэра.