Итоги недели: формальдегид, экологическая катастрофа в Верхнем прудке и мусор

Тема обращения с отходами была актуальна в регионе на минувшей неделе. Так, в Нижнем Тагиле еженедельно происходят нештатные ситуации с переполнением контейнеров. В баки складывают не предназначенный для утилизации мусор — камни, земля, стройматериалы, ветки и бытовая техника. С начала года по региону было отмечено около двух десятков таких случаев. Это осложняет погрузку мусора в спецтехнику и порой приводит к поломке.