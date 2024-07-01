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Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Итоги недели: формальдегид, экологическая катастрофа в Верхнем прудке и мусор

Итоги недели: формальдегид, экологическая катастрофа в Верхнем прудке и мусор

1 июля 2024, 07:26
Фото: tagilcity.ru
Редакция TagilCity.ru сделала подборку экологических событий, которые произошли на минувшей неделе с 24 по 30 июня в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

На минувшей неделе «Уральское УГМС» отчиталось о результатах по замерам с 18 июня: ранее сайт управления был недоступен для просмотра официальных данных. Оказалось, что два дня подряд — 18 и 19 июня жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом. Посты на Вагонке и Сухоложском уловили нарушение нормативов в 1,5 раза.

Газоанализатор редакции TagilCity.ru превышения по итогам двадцатиминутных замеров на минувшей неделе не улавливал.

Два дня в Нижнем Тагиле жители дышали формальдегидом
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В Нижнем Тагиле заговорили об экологической катастрофе на Верхнем прудке — водоеме, расположенном близ Исинского пруда. Он обмелел из-за прорыва береговой зоны. Это привело к гибели водных обитателей, а садоводы лишились источника для полива своих огородов.

О проблеме редакции TagilCity.ru рассказал обеспокоенный местный житель Виктор. По мнению эколога Рамиля Хакимова, причиной ситуации стало то, что вовремя не был открыт донный выпуск, вследствие чего земляное тело плотины Верхнего пруда насытилось водой и поплыло.

Воды нет и рыба погибла: под Нижним Тагилом экологическая катастрофа
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Не отходя от рыбной тематики, напомним, что в Свердловской области до 25 июня действовал запрет на рыбалку. Теперь нерестовые ограничения сняты, и рыбаки по праву могут готовиться к настоящей рыбалке.

«Айда на рыбалку!» В Свердловской области сняты нерестовые ограничения на вылов рыбы
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Жители Свердловской области вновь и вновь нарушают противопожарный режим, введенный в регионе. За одну неделю было выявлено более 200 правонарушений. Всего в области безответственные отдыхающие получили штрафов на сумму 7 миллионов рублей. По мнению представителей Минприроды, именно людская халатность зачастую является причиной большинства пожаров.

Жители Свердловской области более 200 раз нарушили противопожарный режим
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Сильный ливень, прошедший в Нижнем Тагиле в ночь на 24 июня, выдал половину от месячной нормы осадков. Такая ситуация сорвала проведение повторной акарицидной обработки. Известно, что с начала сезона от укусов клещей пострадали 18,6 тысячи свердловчан.

Повторную обработку от клещей не могут провести в Нижнем Тагиле из-за дождей
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В Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Чистый воздух» продолжают переводить домовладения с печного отопления на газовое. Уже к августу администрация совместно с подрядчиком газифицирует 400 домовладений. В течение года в Нижнем Тагиле будет проведен газ в минимум 550 домов.

400 домовладений в Нижнем Тагиле подключат к газовому отоплению в 2024 году
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Тема обращения с отходами была актуальна в регионе на минувшей неделе. Так, в Нижнем Тагиле еженедельно происходят нештатные ситуации с переполнением контейнеров. В баки складывают не предназначенный для утилизации мусор — камни, земля, стройматериалы, ветки и бытовая техника. С начала года по региону было отмечено около двух десятков таких случаев. Это осложняет погрузку мусора в спецтехнику и порой приводит к поломке.

Стал неподвижным из-за перегруза. Тагильчане заполнили мусорный бак камнями и землей
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В противовес к негативным новостям о ТБО, стоит упомянуть о том, что в Нижнем Тагиле более 600 литров пластиковых крышечек были переданы на переработку. Сбором занимались отряды мэра.

Более 600 литров пластиковых крышечек собрали школьники Тагила для экодома «Народный»
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