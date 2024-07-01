Как проходит модернизация сферы коммунальных услуг в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
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Updated Сегодня, 08:35
Основными инструментами для достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» являются федеральный проект «Чистая вода», механизмы «Инфраструктурного меню», а также государственные и муниципальные программы в сфере ЖКХ.
В Свердловской области системно и последовательно занимаются улучшением качества коммунальных услуг. Необходимо приложить все усилия для сохранения набранных темпов обновления отрасли, и, конечно же, мы настроены активно включиться в реализацию нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», при этом максимально задействуя механизмы поддержки, анонсированные президентом России Владимиром Путиным. Уверен, что комплексный подход существенно повысит эффективность функционирования ЖКХ, поможет сформировать более комфортные и безопасные условия для жизни людей, — заявил на Совете при полномочном представителе президента России в УрФО Владимире Якушеве губернатор Евгений Куйвашев.
Проект позволяет достигать установленных для региона целевых значений. Так, по итогам 2023 года общая доля граждан, обеспеченных качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, превысила 84%. Доля городского населения составила 88%. За время действия программы в Кировграде, Верхней Туре, поселке Монетном и Кушве в эксплуатацию были введены насосные станции, объекты водозабора и водоснабжения.
Главная задача «Чистой воды» — опережающими темпами обновлять изношенную инфраструктуру. Для этого необходимо активное привлечение внебюджетных средств, что правительство области планирует сделать в ближайшее время. Кроме того, для удобства граждан разрабатывается сбалансированная тарифная политика.
Одно из важнейших антикризисных направлений поддержки регионов, на реализацию которого до 2025 года планируется выделить более 2 трлн рублей. В качестве источников дополнительного финансирования отрасли правительство РФ предложило использовать инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты. Названные инструменты уже показали свою эффективность.
Свердловская область получила специальный казначейский кредит на строительство станции водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле. Проект имеет стратегическое значение для всего города. Его реализация позволит обеспечить качественной питьевой водой 200 тысяч тагильчан и свыше 100 социальных объектов, — напомнил Евгений Куйвашев.
Стоимость возведения объекта — 7,3 млрд рублей. Строительство завершится в 2026 году.
Сообщается также, что Среднему Уралу одобрено шесть льготных займов на ремонт коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния на общую сумму почти 6 млрд рублей. На предоставленные средства, например, были проведены замена теплосетей в Первоуральске и реконструкция газовой водогрейной котельной в Каменске-Уральском.
Отметим, в Свердловской области действует региональная программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. До конца текущего года в регионе намерены отремонтировать 180 километров инженерных сетей. Мероприятия позволят улучшить качество коммунальных услуг для полумиллиона человек. Одним из самых значительных по объемам финансирования и ожидаемым экономическому и техническому эффектам мероприятием станет реконструкция участков магистральных теплотрасс и распределительных сетей в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Общая сумма затрат составит 963 млн рублей. В прошлом году специалисты ресурсоснабжающих городских организаций провели замену 18,2 км теплосетей, 4,5 км водопроводов и 4,5 км канализационных коллекторов. В 2024-м намерены обновить теплосети длинною 8,2 км, теплоснабжение — 3,7 км, системы водоотведения — 2,5 км.
Ранее TagilCity.ru сообщал о ремонте 4 км теплосетей на Вагонке за 250 млн рублей.