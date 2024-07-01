Как проходит модернизация сферы коммунальных услуг в Свердловской области

В Свердловской области системно и последовательно занимаются улучшением качества коммунальных услуг. Необходимо приложить все усилия для сохранения набранных темпов обновления отрасли, и, конечно же, мы настроены активно включиться в реализацию нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», при этом максимально задействуя механизмы поддержки, анонсированные президентом России Владимиром Путиным. Уверен, что комплексный подход существенно повысит эффективность функционирования ЖКХ, поможет сформировать более комфортные и безопасные условия для жизни людей, — заявил на Совете при полномочном представителе президента России в УрФО Владимире Якушеве губернатор Евгений Куйвашев.