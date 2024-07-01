Календарь магнитных бурь на июль 2024 года

Как и в случае с долгосрочным прогнозом погоды, спрогнозировать магнитные бури на длительную перспективу сложно. Солнце ведет себя непредсказуемо, поэтому возможны разные сценарии развития событий, однако пока, насколько можно судить, сильных магнитных бурь на Земле не будет. Такое заключение предварительно дают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.