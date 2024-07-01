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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Июль в Свердловской области пройдет по знаком небольшим магнитных бурь

Календарь магнитных бурь на июль 2024 года

1 июля 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney

Июль в Свердловской области пройдет по знаком небольшим магнитных бурь

Практически всю первую половину 2024 года года Землю лихорадило от магнитных бурь. Зато июль обещает быть более-менее спокойным.

Как и в случае с долгосрочным прогнозом погоды, спрогнозировать магнитные бури на длительную перспективу сложно. Солнце ведет себя непредсказуемо, поэтому возможны разные сценарии развития событий, однако пока, насколько можно судить, сильных магнитных бурь на Земле не будет. Такое заключение предварительно дают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Небольшая магнитная буря ожидается в ночь с 1 на 2 июля, предупреждают астрономы. Она будет довольно слабой по классификации G — всего лишь первого уровня.

Всего ученые выделяют пять классов интенсивности магнитных бурь:
  • G1 — слабая буря;
  • G2 — средняя буря;
  • G3 — сильная буря;
  • G4 — очень сильная буря;
  • G5 — экстремально сильная буря.

Далее, по прогнозам Лаборатории, сильных возмущений магнитного поля Земли не ожидается. Ближайшая магнитная буря класса G1 будет лишь 28 июля.

Более детальный месячный прогноз дает сервис My-calend.ru. По данным ресурса, после магнитной бури 1–2 июля до 13 числа никаких серьезных изменений в магнитном поле Земли не будет. Но в этот день начнется слабая по интенсивности магнитная буря, которая продлится до 16 июля.

Далее небольшие возмущения магнитного поля планеты будут фиксироваться с 26 по 28 июля.

Ранее очень сильная магнитная буря накрыла землю в пятницу, 28 июля.

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