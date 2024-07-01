Календарь магнитных бурь на июль 2024 года

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Как и в случае с долгосрочным прогнозом погоды, спрогнозировать магнитные бури на длительную перспективу сложно. Солнце ведет себя непредсказуемо, поэтому возможны разные сценарии развития событий, однако пока, насколько можно судить, сильных магнитных бурь на Земле не будет. Такое заключение предварительно дают ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
Небольшая магнитная буря ожидается в ночь с 1 на 2 июля, предупреждают астрономы. Она будет довольно слабой по классификации G — всего лишь первого уровня.
Всего ученые выделяют пять классов интенсивности магнитных бурь:
Далее, по прогнозам Лаборатории, сильных возмущений магнитного поля Земли не ожидается. Ближайшая магнитная буря класса G1 будет лишь 28 июля.
Более детальный месячный прогноз дает сервис My-calend.ru. По данным ресурса, после магнитной бури 1–2 июля до 13 числа никаких серьезных изменений в магнитном поле Земли не будет. Но в этот день начнется слабая по интенсивности магнитная буря, которая продлится до 16 июля.
Далее небольшие возмущения магнитного поля планеты будут фиксироваться с 26 по 28 июля.
Ранее очень сильная магнитная буря накрыла землю в пятницу, 28 июля.