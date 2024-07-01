Камышлов стал рекордсменом планеты по выпавшим осадкам за сутки

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Это событие поставило Камышлов на вершину мирового рейтинга по объему осадков за сутки, сообщает ТАСС.
Второе место у Таблигбо в Африке, третье — Чанде в Китае.
Информация была получена из базы данных метеорологических экстремумов Земли, которая отслеживает исключительные погодные явления во всех уголках планеты.
Отметим, что практически все города Свердловской области столкнулись с обильными дождями, которые значительно превысили месячную норму осадков.
Напомним, согласно прогнозу синоптиков, в Нижнем Тагиле ожидается 30-градусная жара на рабочей неделе.