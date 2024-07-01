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Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Камышлов стал рекордсменом планеты по выпавшим осадкам за сутки

Камышлов стал рекордсменом планеты по выпавшим осадкам за сутки

1 июля 2024, 04:47
Фото: Изображение Midjourney
В Камышлове выпало 47 мм осадков, что почти вдвое превышает среднее июньское значение для города (равное 27-28 мм).

Это событие поставило Камышлов на вершину мирового рейтинга по объему осадков за сутки, сообщает ТАСС.

Второе место у Таблигбо в Африке, третье — Чанде в Китае.

Информация была получена из базы данных метеорологических экстремумов Земли, которая отслеживает исключительные погодные явления во всех уголках планеты.

Отметим, что практически все города Свердловской области столкнулись с обильными дождями, которые значительно превысили месячную норму осадков.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, в Нижнем Тагиле ожидается 30-градусная жара на рабочей неделе.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Осадки#Погода#Дождь#Природа#Рекорд#Екатеринбург
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