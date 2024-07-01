Каршеринговый автомобиль попал в ДТП на Кольцовском тракте

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Водитель Kia Rio влетел в каршеринговую иномарку Hyundai, которая стояла в левом ряду, так как на данном участке проводились ремонтные работы. Вследствие столкновения Hyundai опрокинулся, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
В дорожном происшествии травмировались пассажир каршеринга и водитель Kia. Обоих свердловчан с полученными повреждениями отвезли в больницу. По факту произошедшего ЧП проводится проверка.
Напомним, 29 июня 2024 года на Пермском тракте автомобиль съехал с трассы и перевернулся. Трое человек пострадали.