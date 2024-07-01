tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Два человека пострадали в ДТП на Кольцовском тракте

Каршеринговый автомобиль попал в ДТП на Кольцовском тракте

1 июля 2024, 06:32
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Два человека пострадали в ДТП на Кольцовском тракте

Автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris столкнулись на Кольцовском тракте со стороны аэропорта «Кольцово». Авария случилась 30 июня 2024 года.

Водитель Kia Rio влетел в каршеринговую иномарку Hyundai, которая стояла в левом ряду, так как на данном участке проводились ремонтные работы. Вследствие столкновения Hyundai опрокинулся, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В дорожном происшествии травмировались пассажир каршеринга и водитель Kia. Обоих свердловчан с полученными повреждениями отвезли в больницу. По факту произошедшего ЧП проводится проверка.

Напомним, 29 июня 2024 года на Пермском тракте автомобиль съехал с трассы и перевернулся. Трое человек пострадали.

Иномарка и мотоцикл столкнулись в Заречном
Узнать подробнее
Читайте также:
Два пешехода спровоцировали ДТП в Свердловской областиСтали известны подробности ДТП в Нижнем Тагиле на ЖуковскогоПьяный водитель иномарки устроил ДТП в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Водитель#ЧП#Пострадавшие#Кольцовский тракт#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Банкротящийся «Водоканал», долги и иск к владельцу «Реж-хлеб»: крупные дела мая
Сегодня, 04:29
Итоги недели: формальдегид, экологическая катастрофа в Верхнем прудке и мусор
Сегодня, 07:26
Камышлов стал рекордсменом планеты по выпавшим осадкам за сутки
Сегодня, 04:47
Светофор временно не работает на перекрестке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:00
Где отдохнуть и поправить свое здоровье в Свердловской области?
Сегодня, 07:02