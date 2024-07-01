Каршеринговый автомобиль попал в ДТП на Кольцовском тракте

Водитель Kia Rio влетел в каршеринговую иномарку Hyundai, которая стояла в левом ряду, так как на данном участке проводились ремонтные работы. Вследствие столкновения Hyundai опрокинулся, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.