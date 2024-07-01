Киркоров купил все картины у художницы из Екатеринбурга

Стоит отметить, что Дарья живет в Москве уже два года и организовала там арт-студию под названием «Смотри внутрь». На сегодняшний день она входит в число самых популярных отечественных художников, сообщил Киркоров на своей странице в соцсети Instagram* (Принадлежит Meta — запрещена в России).