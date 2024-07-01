Киркоров купил все картины у художницы из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Молодая, но уже очень известная и популярная екатеринбурженка продала всю коллекцию своих творений российскому артисту Филиппу Киркорову.
Свои работы девушка выставила в Москве, в Гостином дворе. Там то их и увидел король российской эстрады. Филипп так впечатлился талантом художницы, что перевез всю коллекцию к себе домой.
Стоит отметить, что Дарья живет в Москве уже два года и организовала там арт-студию под названием «Смотри внутрь». На сегодняшний день она входит в число самых популярных отечественных художников, сообщил Киркоров на своей странице в соцсети Instagram* (Принадлежит Meta — запрещена в России).