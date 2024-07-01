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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Художница из Екатеринбурга продала коллекцию картин Киркорову

Киркоров купил все картины у художницы из Екатеринбурга

1 июля 2024, 10:55
Фото: 1MI

Художница из Екатеринбурга продала коллекцию картин Киркорову

Художница из Екатеринбурга Дарья Санатина продала все свои картины Филиппу Киркорову.

Молодая, но уже очень известная и популярная екатеринбурженка продала всю коллекцию своих творений российскому артисту Филиппу Киркорову.

Свои работы девушка выставила в Москве, в Гостином дворе. Там то их и увидел король российской эстрады. Филипп так впечатлился талантом художницы, что перевез всю коллекцию к себе домой.

Стоит отметить, что Дарья живет в Москве уже два года и организовала там арт-студию под названием «Смотри внутрь». На сегодняшний день она входит в число самых популярных отечественных художников, сообщил Киркоров на своей странице в соцсети Instagram* (Принадлежит Meta — запрещена в России).

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#Екатерина Смирнова#Общество#Культура#Творчество#Художник#Картина#Екатеринбург
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