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Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Суд в Верхней Салде заставил страховщиков выплатить компенсацию за разбитый лоб

Компенсацию за разбитый лоб отсудил у страховой компании житель Верхней Салды

1 июля 2024, 15:45
Фото: Изображение Midjourney

Суд в Верхней Салде заставил страховщиков выплатить компенсацию за разбитый лоб

Страховщики в Верхней Салде отказывались выплачивать компенсацию клиенту, который разбил лоб. Деньги пришлось взыскивать через суд.

Леонид получил травму головы с рассечением лба спустя несколько месяцев после заключения договора со страховой компанией АО «Согаз». Он попал в больницу, где ему наложили швы. Однако этот случай сочли нестраховым и отказались выплатить компенсацию по договору. Мужчина подал иск против «Согаза», сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Страховщики пытались доказать, что диагноза, который медики поставили мужчине, нет в таблице договора. Показания в суде дал лечащий врач Леонида. Он пояснил, что открытые раны всегда требуют наложения швов, что и было сделано. Однако медсестра при заполнении карты неверно указала код по классификации МКБ-10, из-за чего и разгорелся спор.

В итоге случай был признан страховым, а в пользу Леонида суд взыскал не только сумму страхового возмещения — порядка 37 тысяч рублей, но и 2 тысячи рублей за моральный ущерб.

АО «Согаз» подало апелляцию в областной суд, однако по итогам ее рассмотрения сумма выплат только увеличилась. С компании дополнительно взыскали штраф за неисполнение законных требований клиента. В общей сложности «Согаз» выплатит Леониду более 58 тысяч рублей.

Ранее свердловчанин выплатил 300 тысяч рублей алиментов, когда узнал на Госуслугах, что полиция объявила его в розыск.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Суд#Медицина#Штраф#Компенсация#Апелляция#Клиент#Страховая компания#Екатеринбург#Верхняя Салда#Травма головы
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