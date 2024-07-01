Компенсацию за разбитый лоб отсудил у страховой компании житель Верхней Салды

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Леонид получил травму головы с рассечением лба спустя несколько месяцев после заключения договора со страховой компанией АО «Согаз». Он попал в больницу, где ему наложили швы. Однако этот случай сочли нестраховым и отказались выплатить компенсацию по договору. Мужчина подал иск против «Согаза», сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Страховщики пытались доказать, что диагноза, который медики поставили мужчине, нет в таблице договора. Показания в суде дал лечащий врач Леонида. Он пояснил, что открытые раны всегда требуют наложения швов, что и было сделано. Однако медсестра при заполнении карты неверно указала код по классификации МКБ-10, из-за чего и разгорелся спор.
В итоге случай был признан страховым, а в пользу Леонида суд взыскал не только сумму страхового возмещения — порядка 37 тысяч рублей, но и 2 тысячи рублей за моральный ущерб.
АО «Согаз» подало апелляцию в областной суд, однако по итогам ее рассмотрения сумма выплат только увеличилась. С компании дополнительно взыскали штраф за неисполнение законных требований клиента. В общей сложности «Согаз» выплатит Леониду более 58 тысяч рублей.
Ранее свердловчанин выплатил 300 тысяч рублей алиментов, когда узнал на Госуслугах, что полиция объявила его в розыск.