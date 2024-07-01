Компенсацию за разбитый лоб отсудил у страховой компании житель Верхней Салды

Страховщики пытались доказать, что диагноза, который медики поставили мужчине, нет в таблице договора. Показания в суде дал лечащий врач Леонида. Он пояснил, что открытые раны всегда требуют наложения швов, что и было сделано. Однако медсестра при заполнении карты неверно указала код по классификации МКБ-10, из-за чего и разгорелся спор.