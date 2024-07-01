Квартиры на вторичном рынке в Екатеринбурге подорожали на 11%

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Так, 24 июня 2024 года один квадратный метр «вторички» в среднем стоил 119 тысяч рублей. При этом в течение минувшей недели цены стали ниже на 0,2%, а за июнь увеличились на 0,7%, рассказали в УПН.
В центре города средняя цена за полгода увеличилась на 7,3%, а квадратный метр в этом районе в настоящее время стоит 171 тысячу. Рыночная цена на данный момент для объектов второго пояса — более 112 тысяч за квадратный метр.
В пятиэтажках 60-70-х годов постройки средняя стоимость квадратного метра — 101 тысяча рублей. Также однокомнатные и двухкомнатные квартиры в уральской столице стали дороже на 4% с начала 2024 года, трехкомнатные — на 5%, а четырехкомнатные — на 8,4%.
Напомним, с начала 2024 года в Екатеринбурге увеличились продажи квартир в новостройках на 37%.