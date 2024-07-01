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Квартиры на вторичном рынке в Екатеринбурге подорожали на 11%

Квартиры на вторичном рынке в Екатеринбурге подорожали на 11%

1 июля 2024, 08:54
Фото: 1MI
Стоимость квартир на вторичном рынке в Екатеринбурге увеличилась на 11% с начала 2024 года в сравнении с 2023 годом.

Так, 24 июня 2024 года один квадратный метр «вторички» в среднем стоил 119 тысяч рублей. При этом в течение минувшей недели цены стали ниже на 0,2%, а за июнь увеличились на 0,7%, рассказали в УПН.

В центре города средняя цена за полгода увеличилась на 7,3%, а квадратный метр в этом районе в настоящее время стоит 171 тысячу. Рыночная цена на данный момент для объектов второго пояса — более 112 тысяч за квадратный метр.

В пятиэтажках 60-70-х годов постройки средняя стоимость квадратного метра — 101 тысяча рублей. Также однокомнатные и двухкомнатные квартиры в уральской столице стали дороже на 4% с начала 2024 года, трехкомнатные — на 5%, а четырехкомнатные — на 8,4%.

Напомним, с начала 2024 года в Екатеринбурге увеличились продажи квартир в новостройках на 37%.

Вторичное жилье снова подорожало в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Экономика#Цены#Жилье#Статистика#Стоимость#Квартиры#Продажа#Недвижимость#Рынок#Екатеринбург#Вторичка#Многоэтажки#Рынок недвижимости
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