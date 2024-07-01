Люди спрашивают: в Тагиле рассказали о трудностях с мостом по Луганскому проспекту

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Проблему незавершенного строительства на заседании одной из профильных комиссий гордумы поднял депутат Павел Колпаков. Он заявил, что в его адрес от избирателей поступают вопросы о недоделках на проспекте Луганский. Речь идет о благоустройстве дороги со стороны ГГМ, в частности, об оборудовании тротуаров.
У меня спрашивают, почему не могут доделать работы со стороны Гальянки? Деньги, вроде как, выделялись. Поработали, сделали врезку, а пока больше не движется. Я там каждый день как гражданин езжу на работу и вижу, что ничего не делается. Жители задают вопросы, пока прокомментировать им не могу. В чем причины переноса сроков? — обратился к чиновникам Павел Колпаков.
Также о ситуации на Луганском проспекте рассказала читательница TagilCity.ru. Она отметила, что работы периодически ведутся в районе Старателя, но пока не все доделано.
Мы там ездим практически каждый день. Со стороны Старателя, где съезд на полигон, ведется обустройство тротуаров. С одной стороны полностью закатан асфальт, с другой — отсыпано, установлены бордюры и все готовится к асфальтированию. Дорога стала поуже. Я работников не вижу, но замечаю, что что-то делается — то асфальт, то бордюры. Хотелось бы, чтобы уже закончили асфальтирование до конца. Есть неровные съезды из-за разных слоев асфальта, получается ехать как по ступенькам, — рассказала жительница Вагонки Ирина.
По словам чиновников, проблем с оплатой и наличием денежных средств на этот объект нет.
С точки зрения наличия средств — все контракты были обеспечены, — отметила начальник финансового управления Нижнего Тагила Марина Кудрявцева.
Свое пояснение о затянувшейся работе с подрядчиком дал заместитель мэра Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин. Он отметил, что это не первый подрядчик, который к завершению контракта сбавляет обороты, однако переговоры ведутся. В частности, намечалась встреча между генподрядчиком и главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.
С подрядчиком были авансы выплачены за незавершенные работы, он должен приступить к завершению работ на этом объекте. Есть некоторые сложности. Есть подрядчики, с которыми по разным причинам мы сложно завершаем проекты. Этот — в том числе. Он ведет проект в Екатеринбурге, там тоже не все хорошо, к сожалению. Под конец проекта начинают сдаваться, — пояснил вицемэр Вячеслав Горячкин.
Руководитель проекта строительства в компании «Альмакор» Вячеслав Назаров в беседе с корреспондентом TagilCity.ru сообщил, что работы будут завершены к 30 августа.
На сегодняшний день у нас договор заканчивается 30 августа. Соответственно, к этому моменту мы планируем все завершить. Работы сейчас ведутся достаточно активно. Мы получили три недели назад аванс от заказчика на выполнение работ. Были и есть проблемы: согласно муниципальным контрактам, аванс идет через обособленные счета.
По словам Вячеслава Назаров, особенность расчетов не позволяет оперативно рассчитаться с некоторыми подрядчиками, однако эта проблема постепенно решается, в том числе, при участии мэрии Нижнего Тагила.
К сожалению, до сих пор не можем заплатить даже любимому «Тагилдорстрою». На объекте уже находятся оплаченные материалы. Мы заплатили авансы своим подрядчикам. Есть такое предприятие, которое в городе очень давно работает «Гранитстрой», они у многих на подряде. Специализируется на тротуарах, на установке бордюрного камня. Мы им заплатили аванс. Сегодня директор приехал, в панике, что две недели деньги у меня лежат, а я заплатить не могу — ни зарплату, ни материалы. Что делать? Поехали к заказчику. Надо отдать должное заказчику, он помогает решить эти проблемы. Администрация Нижнего Тагила тоже помогает, — отметил Назаров.
Напомним, в мае 2024 года мэрия Нижнего Тагила расторгла контракт с фирмой Алексея Голященко «Уралстроймонтаж» из-за затянувшегося строительства и туманных сроков. В настоящее время по контракту было проведено асфальтирование улицы Октябрьская революция новым подрядчиком — МУП «Тагилдорстрой». Темпы работы значительно увеличились. Так, накануне были установлены новые светофорные объекты на пересечении улиц Октябрьской революции и Циолковского. А в начале июня подрядчик объявил о тестовом запуске движения на вновь открытой улице.