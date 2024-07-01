Люди спрашивают: в Тагиле рассказали о трудностях с мостом по Луганскому проспекту

Напомним, в мае 2024 года мэрия Нижнего Тагила расторгла контракт с фирмой Алексея Голященко «Уралстроймонтаж» из-за затянувшегося строительства и туманных сроков. В настоящее время по контракту было проведено асфальтирование улицы Октябрьская революция новым подрядчиком — МУП «Тагилдорстрой». Темпы работы значительно увеличились. Так, накануне были установлены новые светофорные объекты на пересечении улиц Октябрьской революции и Циолковского. А в начале июня подрядчик объявил о тестовом запуске движения на вновь открытой улице.