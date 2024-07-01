Массовая драка в Екатеринбургской школе не ускользнула от внимания Бастрыкина

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Александр Бастрыкин распорядился предоставить ему отчет после проверки по факту массовой драки в Екатеринбургской школе.
На сегодняшний день информации что стало поводом для бойни среди учеников. Также остается неизвестно, есть ли пострадавшие в данном инциденте.
В Telegram-канале ведомства появились сведения о том, что провести проверку и доложить о результатах поручили Константину Мирошниченко. в настоящее время ин исполняет обязанности начальника следственного управления СК России по Свердловской области.
Происшествие активно обсуждают в сети интернет.