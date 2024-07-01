tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Бастрыкин потребовал доклад после массовой драки в школе Екатеринбурга

Массовая драка в Екатеринбургской школе не ускользнула от внимания Бастрыкина

1 июля 2024, 13:42
Фото: Изображение Midjourney

Бастрыкин потребовал доклад после массовой драки в школе Екатеринбурга

Драка учеников в одной из общеобразовательных школ Екатеринбурга привлекла внимание главы СКР.

Александр Бастрыкин распорядился предоставить ему отчет после проверки по факту массовой драки в Екатеринбургской школе.

На сегодняшний день информации что стало поводом для бойни среди учеников. Также остается неизвестно, есть ли пострадавшие в данном инциденте.

В Telegram-канале ведомства появились сведения о том, что провести проверку и доложить о результатах поручили Константину Мирошниченко. в настоящее время ин исполняет обязанности начальника следственного управления СК России по Свердловской области.

Происшествие активно обсуждают в сети интернет.

Драка со стрельбой случилась в центре Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Екатеринбуржцы устроили массовую драку в метро после фестиваля «Ночь музыки»Один из участников драки и стрельбы в Екатеринбурге был задержан
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Дети#Массовая драка#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Итоги недели: формальдегид, экологическая катастрофа в Верхнем прудке и мусор
Сегодня, 07:26
Люди спрашивают: в Тагиле рассказали о трудностях с мостом по Луганскому проспекту
Сегодня, 13:20
Полиция Невьянска проводит проверку после истории со стрелком-детсадовцем
Сегодня, 11:35
Киркоров купил все картины у художницы из Екатеринбурга
Сегодня, 10:55
Где отдохнуть и поправить свое здоровье в Свердловской области?
Сегодня, 07:02
УК в Екатеринбурге отключила лифты в многоэтажке из-за отказа жильцов от ее услуг
Сегодня, 09:56