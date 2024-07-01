Молодой человек в Екатеринбурге сбежал из больницы после падения в метро

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Спустя некоторое время беглеца нашли в районе Объездной и Московской улиц. Горожанин находился в тяжелом состоянии с различными переломами, пишет Е1.
После этого пострадавшего екатеринбуржца положили в реанимацию.
Напомним, горожанин рухнул под поезд в метрополитене на станции «Площадь 1905 года». Движение транспорта было временно приостановлено, а вскоре оно возобновилось. В состоянии средней тяжести пострадавшего отвезли в медучреждение.