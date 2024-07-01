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Published Сегодня, 04:11

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Updated Сегодня, 04:13

Молодой человек в Екатеринбурге сбежал из больницы после падения в метро

Молодой человек в Екатеринбурге сбежал из больницы после падения в метро

1 июля 2024, 04:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге из больницы №24 сбежал молодой человек, который пострадал в результате падения под поезд метро. Побег пациента произошел 30 июня 2024 года.

Спустя некоторое время беглеца нашли в районе Объездной и Московской улиц. Горожанин находился в тяжелом состоянии с различными переломами, пишет Е1.

После этого пострадавшего екатеринбуржца положили в реанимацию.

Напомним, горожанин рухнул под поезд в метрополитене на станции «Площадь 1905 года». Движение транспорта было временно приостановлено, а вскоре оно возобновилось. В состоянии средней тяжести пострадавшего отвезли в медучреждение.

Стало известно состояние упавшего под поезд в метро Екатеринбурга
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