На екатеринбуржца мошенники взяли кредит на 2 млн рублей по старому номеру телефона

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Житель Екатеринбурга обратился с заявлением в полицию о том, что на его имя неизвестные взяли кредит на сумму 2 миллиона рублей.
Мужчина рассказал следователю, что ранее брал ипотеку в Банке ВТБ и открывал там онлайн счет для оплаты. После закрытия ипотеки мужчина сменил номер телефона. Спустя год он зашел в свой онлайн-банк и увидел, что на его имя взят кредит.
В банке его «послали» туда где кредит оформлен. А вот в полиции отнеслись с пониманием и обещали помочь.
Официальных комментариев по данной ситуации в банке ВТБ и в полиции пока не дали, пишет Е1.