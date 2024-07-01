На екатеринбуржца мошенники взяли кредит на 2 млн рублей по старому номеру телефона

Мужчина рассказал следователю, что ранее брал ипотеку в Банке ВТБ и открывал там онлайн счет для оплаты. После закрытия ипотеки мужчина сменил номер телефона. Спустя год он зашел в свой онлайн-банк и увидел, что на его имя взят кредит.