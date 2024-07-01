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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

На жителя Екатеринбурга мошенники взяли кредит на 2 млн рублей

На екатеринбуржца мошенники взяли кредит на 2 млн рублей по старому номеру телефона

1 июля 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney

На жителя Екатеринбурга мошенники взяли кредит на 2 млн рублей

Кредит на сумму два миллиона рублей мошенники смогли оформить используя старую сим-карту пострадавшего.

Житель Екатеринбурга обратился с заявлением в полицию о том, что на его имя неизвестные взяли кредит на сумму 2 миллиона рублей.

Мужчина рассказал следователю, что ранее брал ипотеку в Банке ВТБ и открывал там онлайн счет для оплаты. После закрытия ипотеки мужчина сменил номер телефона. Спустя год он зашел в свой онлайн-банк и увидел, что на его имя взят кредит.

В банке его «послали» туда где кредит оформлен. А вот в полиции отнеслись с пониманием и обещали помочь.

Официальных комментариев по данной ситуации в банке ВТБ и в полиции пока не дали, пишет Е1.

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