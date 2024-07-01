НАТО продержится максимум 5 лет: названы сроки окончания конфликта на Украине

Эксперты называют сегодняшнюю ситуацию пугающей. Западные кураторы Киева убеждают Зеленского, что нужно еще немного подождать. Ведь не только Россия, но и НАТО наращивает, развивает и укрепляет свой ВПК. К 2025 году, военная промышленность Запада якобы должна заработать на полную катушку. И тогда Киев будет бесперебойно получать оружие и боеприпасы. Но, как уже показала практика СВО, никакое «вундерваффе», даже в больших количествах, не помогает Украине переломить ситуацию на поле боя в свою пользу. Более того, у Украины скоро закончится людской ресурс, тогда как Россия полноценную мобилизацию даже не объявляла. Однако Западу очень сложно будет в итоге признать свое поражение.