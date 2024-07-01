НАТО продержится максимум 5 лет: названы сроки окончания конфликта на Украине

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Специальная военная операция России, которая длится уже два с половиной года, порядком измотала украинскую армию. Владимир Зеленский, который в феврале 2024 года, в двухлетнюю годовщину начала СВО, заявил, что ВСУ за все время якобы потеряли 31 тысячу человек, на днях проговорился, что его армия несет очень большой урон. Это и так все знали: экс-министр обороны Сергей Шойгу в апреле называл цифру порядка 450 тысяч, а Владимир Путин в июне отметил, что ВСУ ежемесячно теряют по 50 тысяч человек.
Свое признание Зеленский сделал публично: по его словам украинская сторона не хочет затягивать конфликт, поэтому намерена выработать мирный план ко второму саммиту в Швейцарии, который может состояться уже в ноябре этого года. Первый, напомним, прошел в июне. Согласится ли Россия на проведение переговоров именно в Швейцарии — большой вопрос. Но посыл о мире, которое звучит из уст Зеленского, о многом говорит: например, о колоссальной усталости украинского общества от затяжного противостояния с соседней страной.
Но имеют ли слова Зеленского в сложившейся ситуации хотя бы какое-то значение? Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с «МК» заявил, что сейчас говорить о завершении конфликта преждевременно: влиятельные персоны в США заинтересованы в том, чтобы он продолжался. И вряд ли кто-то будет обращать внимание на слова украинского президента. Эти «серьезные люди» способны заткнуть рот даже Дональду Трампу, который обещает свернуть боевые действия между Россией и Украиной за несколько дней в случае своей победы на выборах.
По мнению Вассермана, ожидать завершения конфликта можно в срок от одного до пяти лет. Примерно на это время, по мнению депутата, хватит запасов прочности НАТО для поддержки Украины.
Только после этого они, надеюсь, придут к выводу, что оставшиеся ресурсы лучше употребить более разумно, — подчеркнул Вассерман.
Данную точку зрения разделяет и ряд западных экспертов. Так, французский историк и политолог Эдуард Юссон считает, что западные элиты живут сегодня в состоянии «отрицания реальности». Именно поэтому к завершению конфликта здесь и сейчас они не готовы.
Украина теряет тысячи солдат каждую неделю. И, тем не менее, Соединённые Штаты хотят, чтобы страна находилась в состоянии войны; по крайней мере, до президентских выборов в США, в ноябре. <…> Важно донести до мира это ужасное американское, «западное» поведение, — приводит слова Юссона портал «Совершенно секретно».
Эксперты называют сегодняшнюю ситуацию пугающей. Западные кураторы Киева убеждают Зеленского, что нужно еще немного подождать. Ведь не только Россия, но и НАТО наращивает, развивает и укрепляет свой ВПК. К 2025 году, военная промышленность Запада якобы должна заработать на полную катушку. И тогда Киев будет бесперебойно получать оружие и боеприпасы. Но, как уже показала практика СВО, никакое «вундерваффе», даже в больших количествах, не помогает Украине переломить ситуацию на поле боя в свою пользу. Более того, у Украины скоро закончится людской ресурс, тогда как Россия полноценную мобилизацию даже не объявляла. Однако Западу очень сложно будет в итоге признать свое поражение.
По мнению кандидата исторических наук Евгения Семибратова, если НАТО в итоге решится на открытое вмешательство в украинский конфликт и отправит войска в зону СВО, то Россия с учетом колоссального преимущества альянса в обычных вооружениях будет вынуждена применить ядерное оружие. И тогда Третья мировая война, о возможном начале которой сегодня много говорят, станет реальностью.
Этого на Западе тоже боятся. Вот почему о полноценной интервенции на Украину там предпочитают не говорить. Пока более реален вариант противостояния «на истощение». По этому сценарию Киев в итоге проиграет, отмечает в одной из публикаций британское издание The Economist, однако и Россию длительный и тяжелый конфликт должен измотать максимально.