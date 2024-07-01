Неизвестный украл 18 тысяч из магазина в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
По словам пожилого мужчины, который является владельцем магазина, в 2023 году у него произошла похожая ситуация: из его кассы неизвестный украл 35 тысяч, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Хозяин торговой точки отметил, что нынешний вор похож на злоумышленника, который ограбил его в минувшем году. После происшествия он обратился в полицию.
Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге грабитель совершил кражи в ПВЗ Ozon и в табачном магазине.