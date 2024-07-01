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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

На Урале ПДН проверит информацию о стрелявшем из ружья детсадовце

Полиция Невьянска проводит проверку после истории со стрелком-детсадовцем

1 июля 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney

На Урале ПДН проверит информацию о стрелявшем из ружья детсадовце

Полиция Невьянска после истории о стрелявшем по детям из игрушечного оружия ребенке организовала проверку. Об этом редакции TagilCity.ru стало известно после официального запроса в редакцию.

Сбором информации занимается МО МВД России «Невьянский». В частности, данными о произошедшем заинтересовался начальник невьянского ПДН Мария Мягких. Контакты пострадавшей стороны были переданы по запросу полиции.

Пока с нами никто не связывался. Понятия не имею, что за проверку организовали. Не представляю, как искать мальчика и его родителей. Говорят, что он из неблагополучной семьи, — сообщила редакции TagilCity.ru мама пострадавшего от выстрела из детского оружия Юлия.
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Напомним, инцидент с ребенком, который вооружился детским ружьем и стрелял по сверстникам, произошел в конце мая в центре Невьянска. Одному из мальчиков на детской площадке пулька прилетела в висок.

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#Юлия Мамонтова#Эксклюзив#Проверка#Дети#Невьянск#ПДН#Выстрел#Инспектор ПДН#Невьянский район#Екатеринбург
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