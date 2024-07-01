Полиция Невьянска проводит проверку после истории со стрелком-детсадовцем

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Сбором информации занимается МО МВД России «Невьянский». В частности, данными о произошедшем заинтересовался начальник невьянского ПДН Мария Мягких. Контакты пострадавшей стороны были переданы по запросу полиции.
Пока с нами никто не связывался. Понятия не имею, что за проверку организовали. Не представляю, как искать мальчика и его родителей. Говорят, что он из неблагополучной семьи, — сообщила редакции TagilCity.ru мама пострадавшего от выстрела из детского оружия Юлия.
Напомним, инцидент с ребенком, который вооружился детским ружьем и стрелял по сверстникам, произошел в конце мая в центре Невьянска. Одному из мальчиков на детской площадке пулька прилетела в висок.