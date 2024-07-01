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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

В Нижнем Тагиле мужчина выпал из окна на козырек здания и выжил

Приземлился на козырек: мужчина выжил при падении из окна в Нижнем Тагиле

1 июля 2024, 15:38
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле мужчина выпал из окна на козырек здания и выжил

Тагильчанин вывалился из окна, однако приземлился на козырек здания и остался жив.

Инцидент произошел в воскресенье, 30 июня, информирует тагильский поисково-спасательный отряд.

Поисково-спасательная группа выехала на место происшествия. Мужчину сняли с козырька и передали медикам. Как выяснилось, выпал он из окна другого здания.

Ранее стало известно о падении из окна екатеринбургской многоэтажки 19-летней девушки. Она не получила серьезных травм. Пострадавшая рассказала, что сорвалась с подоконника, когда мыла окно в квартире.

Жительница Нижнего Тагила упала из окна и погибла
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Нижний Тагил#Травмы#Медицинская помощь#18+#Екатеринбург#Падение из окна#Поисково-спасательный отряд
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