Приземлился на козырек: мужчина выжил при падении из окна в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Инцидент произошел в воскресенье, 30 июня, информирует тагильский поисково-спасательный отряд.
Поисково-спасательная группа выехала на место происшествия. Мужчину сняли с козырька и передали медикам. Как выяснилось, выпал он из окна другого здания.
Ранее стало известно о падении из окна екатеринбургской многоэтажки 19-летней девушки. Она не получила серьезных травм. Пострадавшая рассказала, что сорвалась с подоконника, когда мыла окно в квартире.