Самокатчикам в Нижнем Тагиле запретят ездить около школ и больниц

Замглавы Егор Копысов озвучил ряд мер, которые могут помочь решить проблему. В частности, следует запретить кататься на самокатах около социально значимых учреждений. Кроме того, для самокатов в городе должны появиться специально оборудованные парковки. Передвижение на самокатах могут ограничить и во время массовых мероприятий.