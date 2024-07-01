Самокатчикам в Нижнем Тагиле запретят ездить около школ и больниц

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
На городской комиссии по безопасности дорожного движения в понедельник, 1 июля, говорили о том, как уменьшить количество ДТП с участием так называемых СИМ — средств индивидуальной мобильности. В мае–июне произошло три несчастных случая с самокатчиками, сообщили в пресс-службе мэрии.
Последний случай был зарегистрирован на днях: девушка упала с собственного самоката в парке Металлургов и сломала ключицу.
Замглавы Егор Копысов озвучил ряд мер, которые могут помочь решить проблему. В частности, следует запретить кататься на самокатах около социально значимых учреждений. Кроме того, для самокатов в городе должны появиться специально оборудованные парковки. Передвижение на самокатах могут ограничить и во время массовых мероприятий.
Также в будущем при проектировании улиц нужно сразу же предусматривать оборудование велодорожек, так как спрос на самокаты будет только расти, отметил Копысов.
Ранее об ограничениях для самокатчиков объявили в Екатеринбурге.