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Posted Сегодня, 16:24

Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

В Тагиле планируют ограничить движение самокатов возле школ и больниц

Самокатчикам в Нижнем Тагиле запретят ездить около школ и больниц

1 июля 2024, 16:24
Фото: Изображение Midjourney

В Тагиле планируют ограничить движение самокатов возле школ и больниц

В мэрии Нижнего Тагила обсуждают меры, которые помогут снизить аварийность с участием электросамокатов. Для них хотят построить отдельные парковки и запретить движение около социально значимых объектов.

На городской комиссии по безопасности дорожного движения в понедельник, 1 июля, говорили о том, как уменьшить количество ДТП с участием так называемых СИМ — средств индивидуальной мобильности. В мае–июне произошло три несчастных случая с самокатчиками, сообщили в пресс-службе мэрии.

Последний случай был зарегистрирован на днях: девушка упала с собственного самоката в парке Металлургов и сломала ключицу.

Замглавы Егор Копысов озвучил ряд мер, которые могут помочь решить проблему. В частности, следует запретить кататься на самокатах около социально значимых учреждений. Кроме того, для самокатов в городе должны появиться специально оборудованные парковки. Передвижение на самокатах могут ограничить и во время массовых мероприятий.

Также в будущем при проектировании улиц нужно сразу же предусматривать оборудование велодорожек, так как спрос на самокаты будет только расти, отметил Копысов.

Ранее об ограничениях для самокатчиков объявили в Екатеринбурге.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#ДТП#Мэрия#Парковки#Екатеринбург#Электросамокаты#Безопасность дорожного движения#СИМ#Социально значимые объекты#Велодорожки#Городская комиссия
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