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Published Сегодня, 17:41

Modified Сегодня, 17:42

Updated Сегодня, 17:42

Советы диетологов: шесть причин для включения груш в ежедневный рацион

Советы диетологов: шесть причин для включения груш в ежедневный рацион

1 июля 2024, 17:41
Фото: Изображение Midjourney
В последнее время пропагандируются идеи о полезных свойствах авокадо, яблок, ягод годжи и других плодов. Но в перечне полезных фруктов есть и незаслуженно забытый — груша. Она настолько полезна, что мы решили рассказать о ее свойствах в нашем материале.

Груши помогают поддержанию нормального баланса кишечной микрофлоры, так как содержат вещества, которыми питаются полезные микроорганизмы.

Также груши помогают справляться с воспалительными реакциями, так как в их составе есть флавоноиды, способствующие снижению вероятности развития диабета II типа и болезней сердца, сообщает newia.ru.

Уникальные плоды содержат сразу несколько антиоксидантов: витамины К и С, антоцианин и кверцетин. Последний аккумулирован в кожуре и помогает снизить уровень плохого холестерина в крови. Эти вещества обеспечивают защиту нашего организма от множества недугов.

Благодаря содержанию в грушах клетчатки, а также сравнительно низкому гликемическому индексу при их постоянном употреблении в пищу значительно снижается вероятность развития диабета, а также болезней сосудов и сердца.

Согласно заявлению доктора медицинских наук, диетолога и главы Core Nutrition Health and Wellness Джули Пейс, у тех, кто употребляет в пищу по пять и более порций груш еженедельно, на 23% снижается риск развития диабета II типа.

А по словам доктора медицинских наук диетолога Ханны Джонс, в каждой груше содержится 5,5 грамма клетчатки на порцию. Это соответствует примерно 20% необходимой суточной нормы.

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