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Светофор временно не работает на перекрестке в Нижнем Тагиле

Светофор временно не работает на перекрестке в Нижнем Тагиле

1 июля 2024, 07:00
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Красногвардейская — Кулибина временно не работает светофор. Его отключили 1 июля 2024 года.

Дорожный объект некоторое время находится в нерабочем состоянии в связи с проведением ремонтных работ, рассказали в группе ВКонтакте нижнетагильского Центра организации дорожного движения.

Фото: tagilcity.ru

На данном дорожном участке из-за работ образовалась автомобильная пробка. В заторе вынуждена стоять машина скорой помощи, рассказала очевидица TagilCity.ru.

Напомним, в июне 2024 года в центре Нижнего Тагила началась эксплуатация новых светофоров на двух перекрестках центральных улиц. Сотрудники ЦОДД наносили на проезжую часть специальную разметку.

На двух перекрестках в Нижнем Тагиле перестанут работать светофоры
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