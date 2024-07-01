Светофор временно не работает на перекрестке в Нижнем Тагиле

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Дорожный объект некоторое время находится в нерабочем состоянии в связи с проведением ремонтных работ, рассказали в группе ВКонтакте нижнетагильского Центра организации дорожного движения.
На данном дорожном участке из-за работ образовалась автомобильная пробка. В заторе вынуждена стоять машина скорой помощи, рассказала очевидица TagilCity.ru.
Напомним, в июне 2024 года в центре Нижнего Тагила началась эксплуатация новых светофоров на двух перекрестках центральных улиц. Сотрудники ЦОДД наносили на проезжую часть специальную разметку.