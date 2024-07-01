Три муниципалитета в Свердловской области получили 78,8 млн на благоустройство

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Волчанскому ГО выделили 44 миллиона, Малышевскому — пять миллионов, а Верхнему Тагилу — 29,7 миллиона. Благодаря этим средствам вышеупомянутые населенные пункты смогут завершить благоустройство в 2024 году, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
Так, в поселке Малышево в нынешнем году будет закончен первый этап обновления общественного пространства рядом со школами и детскими садами. Будут установлены зоны для отдыха, а также детские и спортивные площадки.
В Волчанске заканчивается второй этап благоустройства набережной. К осени работы будут завершены. На набережной будет уложен новый тротуар, поставлено современное освещение. Помимо этого проводятся обновление сетей водоснабжения и капремонт многоэтажек.
В Верхнем Тагиле идет обновление улицы Ленина. Так, на ней появятся дорожки для велосипедистов, скамейки, торговые точки и детское оборудование.
Напомним, в Екатеринбурге до конца 2024 года благоустроят новую набережную Нижне-Исетского пруда.