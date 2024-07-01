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Published Сегодня, 10:52

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Updated Сегодня, 10:54

Три муниципалитета в Свердловской области получили 78,8 млн на благоустройство

Три муниципалитета в Свердловской области получили 78,8 млн на благоустройство

1 июля 2024, 10:52
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Верхний Тагил, Малышевский и Волчанский ГО получили в общей сумме 78,8 миллиона рублей на благоустройство. Средства были выделены из регионального бюджета.

Волчанскому ГО выделили 44 миллиона, Малышевскому — пять миллионов, а Верхнему Тагилу — 29,7 миллиона. Благодаря этим средствам вышеупомянутые населенные пункты смогут завершить благоустройство в 2024 году, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

Так, в поселке Малышево в нынешнем году будет закончен первый этап обновления общественного пространства рядом со школами и детскими садами. Будут установлены зоны для отдыха, а также детские и спортивные площадки.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Волчанске заканчивается второй этап благоустройства набережной. К осени работы будут завершены. На набережной будет уложен новый тротуар, поставлено современное освещение. Помимо этого проводятся обновление сетей водоснабжения и капремонт многоэтажек.

В Верхнем Тагиле идет обновление улицы Ленина. Так, на ней появятся дорожки для велосипедистов, скамейки, торговые точки и детское оборудование.

Напомним, в Екатеринбурге до конца 2024 года благоустроят новую набережную Нижне-Исетского пруда.

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