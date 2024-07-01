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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 09:58

УК в Екатеринбурге отключила лифты в многоэтажке из-за отказа жильцов от ее услуг

УК в Екатеринбурге отключила лифты в многоэтажке из-за отказа жильцов от ее услуг

1 июля 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге управляющая компания отключила лифты в многоэтажном доме на Машинной улице. Техника перестала работать 29 июня 2024 года.

Два месяца назад жители многоэтажки голосовали за смену УК на ТСЖ, так как работа предыдущей организации многих не устраивала. По словам одного из жильцов, сейчас бывшая УК борется за контроль дома, пишет Е1.

Жильцы также отмечают, что проблемы с лифтовым оборудованием начали более полугода назад. Сначала были отключены грузовые лифты, а теперь перестали работать и подъемники, предназначенные для людей. При этом текущая УК не значится в реестре объектов жилого фонда.

Напомним, в Нижнем Тагиле местная жительница пожаловалась на управляющую компанию, которая не занимается ремонтом дома, который пришел в аварийное состояние.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Дом#Управляющая компания#Многоэтажка#ЧП#УК#Жильцы#Лифты#Екатеринбург#Инцидент
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