УК в Екатеринбурге отключила лифты в многоэтажке из-за отказа жильцов от ее услуг

Жильцы также отмечают, что проблемы с лифтовым оборудованием начали более полугода назад. Сначала были отключены грузовые лифты, а теперь перестали работать и подъемники, предназначенные для людей. При этом текущая УК не значится в реестре объектов жилого фонда.