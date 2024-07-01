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Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» организуют комнаты для молитвы

В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» будут организованы отдельные молельные комнаты

1 июля 2024, 11:59
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» организуют комнаты для молитвы

Для посетителей из Восточных стран на международной выставке в Екатеринбурге организаторы предусмотрели две раздельные комнаты для молитвы, а также кухню для приготовления халяльной еды.

Помещения для молитвы оборудовали на втором этаже Атриума № 2 — между 3-м и 4-м павильонами, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. в местах для приема пищи будет применяться только разрешенная у мусульман продукция. также для удобства участников организовали несколько входов.

Выставка состоится 8–11 июля 2024 года. Она является международной и проводится в столице Урала каждый год в течение уже четырнадцати лет. В этом году партнерами выставки станут ОАЭ.

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#Екатерина Смирнова#Комната#Молитва#Международная выставка#Екатеринбург
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