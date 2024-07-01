В Екатеринбурге на выставке «Иннопром» будут организованы отдельные молельные комнаты

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Помещения для молитвы оборудовали на втором этаже Атриума № 2 — между 3-м и 4-м павильонами, рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. в местах для приема пищи будет применяться только разрешенная у мусульман продукция. также для удобства участников организовали несколько входов.
Выставка состоится 8–11 июля 2024 года. Она является международной и проводится в столице Урала каждый год в течение уже четырнадцати лет. В этом году партнерами выставки станут ОАЭ.