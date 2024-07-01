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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

В Екатеринбурге ищут водителей с зарплатой от 150 тысяч

В Екатеринбурге отмечается острая нехватка водителей грузоперевозок и ГАЗелей

1 июля 2024, 10:08
Фото: 1MI

В Екатеринбурге ищут водителей с зарплатой от 150 тысяч

В Екатеринбурге наблюдается острая нехватка водителей, несмотря на высокую зарплату.

Весной этого года на рынке труда водителям-дальнобойщикам предлагали зарплату 167 тысяч рублей. Несмотря на хорошую зарплату, в Екатеринбурге все равно отмечается острая нехватка водителей данной категории. Предложение по работе на данной вакансии выросло аж на 144 процента. Также требуются водители бульдозеров с зарплатой от 142 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Авито Работа».

Увеличилась также зарплата у водителей самосвалов. Теперь она составляет в среднем 110 тысяч в месяц. Водителям ГАЗелей подняли зарплату на 40 процентов до восьмидесяти тысяч рублей, но тем не менее их не хватает.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Работа#Город#Екатеринбург
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