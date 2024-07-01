В Екатеринбурге отмечается острая нехватка водителей грузоперевозок и ГАЗелей

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Весной этого года на рынке труда водителям-дальнобойщикам предлагали зарплату 167 тысяч рублей. Несмотря на хорошую зарплату, в Екатеринбурге все равно отмечается острая нехватка водителей данной категории. Предложение по работе на данной вакансии выросло аж на 144 процента. Также требуются водители бульдозеров с зарплатой от 142 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Авито Работа».
Увеличилась также зарплата у водителей самосвалов. Теперь она составляет в среднем 110 тысяч в месяц. Водителям ГАЗелей подняли зарплату на 40 процентов до восьмидесяти тысяч рублей, но тем не менее их не хватает.