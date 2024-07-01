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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В Нижнем Тагиле девочка упала с электросамоката и сломала ключицу

В Нижнем Тагиле 15-летняя девочка попала в ДТП на электросамокате

1 июля 2024, 08:22
Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле девочка упала с электросамоката и сломала ключицу

В Нижнем Тагиле привлекут к ответственности родителей девочки, которая не имея водительских прав каталась на СИМ и попала в ДТП.

В Нижнем Тагиле девочка-подросток каталась с большой скоростью на электросамокате в парке Металлургов на улице Гастелло. В какой то момент 15-летняя водитель не справилась с управлением и упала с СИМ.

В результате ДТП юная водитель сломала ключицу.

Так как в Свердловской области управление электротранспортом с двигателем мощнее 250 запрещено для граждан не имеющих водительских прав категории «М», родителей девочки привлекут к ответственности, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#ДТП#Екатеринбург#Инцидент
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