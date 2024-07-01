В Нижнем Тагиле 15-летняя девочка попала в ДТП на электросамокате

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В Нижнем Тагиле девочка-подросток каталась с большой скоростью на электросамокате в парке Металлургов на улице Гастелло. В какой то момент 15-летняя водитель не справилась с управлением и упала с СИМ.
В результате ДТП юная водитель сломала ключицу.
Так как в Свердловской области управление электротранспортом с двигателем мощнее 250 запрещено для граждан не имеющих водительских прав категории «М», родителей девочки привлекут к ответственности, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.