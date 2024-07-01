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Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

На Урале готовят площадку для строительства флагштока

В Нижнем Тагиле из-за строительства флагштока перенесли пешеходный переход

1 июля 2024, 17:38
Фото: tagilcity.ru

На Урале готовят площадку для строительства флагштока

На улице Горошникова в Нижнем Тагиле готовится площадка для строительства флагштока. По этой причине был перенесен привычный тагильчанам пешеходный переход у центрального фонтана.

На указанной площадке в Нижнем Тагиле появится 50-метровый флагшток. Подрядчик МУП «Тагилдорстрой» уже выполняет работы по подготовке площадки, где ко Дню города появится благоустройство, видеонаблюдение и сама конструкция для флага.

Территория накануне была огорожена для проведения строительных работ. По этой причине управление городским хозяйством согласовало временный перенос пешеходного перехода у светомузыкального фонтана. Этот факт смутил горожан: некоторые по привычке переходили там, где осталась только разметка. Прежние знаки тем временем были убраны.

Установить 50-метровый флагшток в Нижнем Тагиле планируется до Дня города
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Нанесением временной разметки накануне занимался Центр дорожного движения Нижнего Тагила. Директор организации Вячеслав Масальский рассказал корреспонденту TagilCity.ru о проведенных работах.

Для проведения работ по строительству флагштока Управлением городского хозяйства принято решение по организации временного перехода вблизи существующего — у фонтана. В ближайшее время в зоне основного перехода подрядной организацией будет огорожено место строительства. Нами нанесена временная разметка, а также установлены и демонтированы дорожные знаки. Поставленные перед нами задачи мы выполнили, — отметил Вячеслав Масальский.
Фото: Камеры «Сети Тагила»
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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Пешеходный переход#МУП Тагилдорстрой#Фонтан#Екатеринбург#Флагшток
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