В Нижнем Тагиле из-за строительства флагштока перенесли пешеходный переход

Территория накануне была огорожена для проведения строительных работ. По этой причине управление городским хозяйством согласовало временный перенос пешеходного перехода у светомузыкального фонтана. Этот факт смутил горожан: некоторые по привычке переходили там, где осталась только разметка. Прежние знаки тем временем были убраны.