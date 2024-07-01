В Нижнем Тагиле из-за строительства флагштока перенесли пешеходный переход

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
На указанной площадке в Нижнем Тагиле появится 50-метровый флагшток. Подрядчик МУП «Тагилдорстрой» уже выполняет работы по подготовке площадки, где ко Дню города появится благоустройство, видеонаблюдение и сама конструкция для флага.
Территория накануне была огорожена для проведения строительных работ. По этой причине управление городским хозяйством согласовало временный перенос пешеходного перехода у светомузыкального фонтана. Этот факт смутил горожан: некоторые по привычке переходили там, где осталась только разметка. Прежние знаки тем временем были убраны.
Нанесением временной разметки накануне занимался Центр дорожного движения Нижнего Тагила. Директор организации Вячеслав Масальский рассказал корреспонденту TagilCity.ru о проведенных работах.
Для проведения работ по строительству флагштока Управлением городского хозяйства принято решение по организации временного перехода вблизи существующего — у фонтана. В ближайшее время в зоне основного перехода подрядной организацией будет огорожено место строительства. Нами нанесена временная разметка, а также установлены и демонтированы дорожные знаки. Поставленные перед нами задачи мы выполнили, — отметил Вячеслав Масальский.