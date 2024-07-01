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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

В Новоуральстке семейная пара спасла тонущего пса

В Свердловской области семейная пара спасла тонущего пса

1 июля 2024, 06:06
Фото: Изображение Midjourney

В Новоуральстке семейная пара спасла тонущего пса

Собака не могла выбраться из водоёма, так как веревка на её шее запуталась в камнях.

В Новоуральстке женщина заметила тонущую собаку и позвала на помощь своего супруга. Когда они освободили ее от веревки на шее, которая запуталась среди камней и не давала псу выйти на берег, то обнаружили, что он болен. У четвероногого на боках имелись раны.

Супруги отдали пса в приют «Джим». Хозяйка приюта принялась лечить животное. Она добросовестно выполняла все назначения врача: давала четвероногому антибиотик и обрабатывала раны. Однако псу становилось все хуже.

И тогда Ольга, владелица приюта, положила собаку в стационар Екатеринбурга. На шее у собаки ветеринары нашли колотые раны. Сейчас пес проходит лечение, а потом отправится доживать свой век в приют «Джим», где ему будет тепло, светло и сытно, пишет издание «Вечерние Ведомости».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Свердловская область#Животные#Бездомные животные#Екатеринбург#Инцидент
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