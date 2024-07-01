В Свердловской области семейная пара спасла тонущего пса

В Новоуральстке женщина заметила тонущую собаку и позвала на помощь своего супруга. Когда они освободили ее от веревки на шее, которая запуталась среди камней и не давала псу выйти на берег, то обнаружили, что он болен. У четвероногого на боках имелись раны.