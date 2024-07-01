В Свердловской области семейная пара спасла тонущего пса

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Новоуральстке женщина заметила тонущую собаку и позвала на помощь своего супруга. Когда они освободили ее от веревки на шее, которая запуталась среди камней и не давала псу выйти на берег, то обнаружили, что он болен. У четвероногого на боках имелись раны.
Супруги отдали пса в приют «Джим». Хозяйка приюта принялась лечить животное. Она добросовестно выполняла все назначения врача: давала четвероногому антибиотик и обрабатывала раны. Однако псу становилось все хуже.
И тогда Ольга, владелица приюта, положила собаку в стационар Екатеринбурга. На шее у собаки ветеринары нашли колотые раны. Сейчас пес проходит лечение, а потом отправится доживать свой век в приют «Джим», где ему будет тепло, светло и сытно, пишет издание «Вечерние Ведомости».