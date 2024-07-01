Водитель автомобиля ВАЗ устроил ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург — Тюмень

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Автомобилист не соблюдал нужное расстояние между своей машиной и грузовиком, который ехал впереди, и в какой-то момент въехал в грузовой транспорт, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В результате столкновения в аварии пострадали водитель и пассажирка ВАЗа. После осмотра их отпустили домой. Известно, что водитель ранее несколько раз привлекался к ответственности за несоблюдение ПДД. Во время ЧП он не находился в алкогольном опьянении.
Напомним, 30 июня 2024 года на Кольцовском тракте столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали два человека.