Водитель автомобиля ВАЗ устроил ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург — Тюмень

В результате столкновения в аварии пострадали водитель и пассажирка ВАЗа. После осмотра их отпустили домой. Известно, что водитель ранее несколько раз привлекался к ответственности за несоблюдение ПДД. Во время ЧП он не находился в алкогольном опьянении.