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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Двое человек пострадали в ДТП с грузовиком на Тюменском тракте

Водитель автомобиля ВАЗ устроил ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург — Тюмень

1 июля 2024, 11:39
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Двое человек пострадали в ДТП с грузовиком на Тюменском тракте

Водитель автомобиля ВАЗ попал в аварию с грузовой машиной MAN на Тюменском тракте. Есть пострадавшие. ДТП случилось утром 1 июля 2024 года.

Автомобилист не соблюдал нужное расстояние между своей машиной и грузовиком, который ехал впереди, и в какой-то момент въехал в грузовой транспорт, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В результате столкновения в аварии пострадали водитель и пассажирка ВАЗа. После осмотра их отпустили домой. Известно, что водитель ранее несколько раз привлекался к ответственности за несоблюдение ПДД. Во время ЧП он не находился в алкогольном опьянении.

Напомним, 30 июня 2024 года на Кольцовском тракте столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали два человека.

Автомобиль съехал с дороги и перевернулся на трассе Пермь — Екатеринбург
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