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Женщина в Екатеринбурге обнаружила в своей квартире два трупа

Женщина в Екатеринбурге обнаружила в своей квартире два трупа

1 июля 2024, 03:45
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга нашла в своей квартире двух мертвых человек. Инцидент случился на улице Челюскинцев 29 июня 2024 года.

Женщина сдавала свое жилье в аренду мужчинам с 21 июня. В день, когда жильцы должны были съехать, екатеринбурженка отправилась посмотреть, в каком состоянии находится квартира, однако не смогла в нее зайти, пишет Ура.ру.

Ей пришлось вызвать сотрудников аварийной службы, чтобы вскрыть дверь. В квартире были найдены умершие. Известно, что мужчины скончались шесть дней назад. По предварительной версии, криминала в этой истории нет.

Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге прохожая обнаружила труп мужчины на улице Электриков.

Труп мужчины обнаружен под окнами многоэтажного дома в Екатеринбурге
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