Женщина в Екатеринбурге обнаружила в своей квартире два трупа

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
Женщина сдавала свое жилье в аренду мужчинам с 21 июня. В день, когда жильцы должны были съехать, екатеринбурженка отправилась посмотреть, в каком состоянии находится квартира, однако не смогла в нее зайти, пишет Ура.ру.
Ей пришлось вызвать сотрудников аварийной службы, чтобы вскрыть дверь. В квартире были найдены умершие. Известно, что мужчины скончались шесть дней назад. По предварительной версии, криминала в этой истории нет.
Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге прохожая обнаружила труп мужчины на улице Электриков.