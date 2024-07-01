Житель Свердловской области испугался розыска и заплатил алименты

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
В Свердловской области объявили в исполнительный розыск неплательщика алиментов. Мужчина задолжал своей малолетней дочери триста тысяч рублей, однако обеспечивать ее не собирался.
Поскольку приставам его местонахождение было неизвестно, его объявили в розыск. Должник узнал об этом через госуслуги.
Мужчина сразу выплатил весь долг, испугавшись испорченной репутации и проблем на работе, пишет пресс-служба судебных приставов Свердловской области.
Должник также указал официальное место работы и будет добросовестно содержать свою дочь.