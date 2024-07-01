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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Мужчина из Свердловской области задолжал алиментов на 300 тысяч

Житель Свердловской области испугался розыска и заплатил алименты

1 июля 2024, 06:52
Фото: 1MI

Мужчина из Свердловской области задолжал алиментов на 300 тысяч

Мужчина из Свердловской области задолжал по алиментам 300 тысяч и был объявлен в розыск.

В Свердловской области объявили в исполнительный розыск неплательщика алиментов. Мужчина задолжал своей малолетней дочери триста тысяч рублей, однако обеспечивать ее не собирался.

Поскольку приставам его местонахождение было неизвестно, его объявили в розыск. Должник узнал об этом через госуслуги.

Мужчина сразу выплатил весь долг, испугавшись испорченной репутации и проблем на работе, пишет пресс-служба судебных приставов Свердловской области.

Должник также указал официальное место работы и будет добросовестно содержать свою дочь.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Суд#Екатеринбург#Неуплата алиментов
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