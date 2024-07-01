Жителя поселка в Горноуральском ГО нашли мертвым

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
Известно, что погибший раньше работал егерем. В день исчезновения он ушел на работу и пропал, рассказали в областном отряде «Лиза Алерт».
Через несколько дней свердловчанина нашли мертвым. По словам очевидицы, у него осталась маленькая дочка, которую он воспитывал один.
Напомним, 18 июня 2024 года в Каменске-Уральском пропала пожилая женщина, страдающая деменцией. Пенсионерка ушла из дома и не вернулась обратно. Вскоре горожанка была найдена живой.