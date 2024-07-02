11,3 тонны мусора вывезут со свалки на Руднике в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле ликвидируют большую свалку на Руднике

14,2 миллиона рублей выделено в Нижнем Тагиле на то, чтобы ликвидировать свалку у дома №1 на улице Горняка. Всего планируется вывезти и утилизировать более 11,3 тонны мусора.