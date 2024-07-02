11,3 тонны мусора вывезут со свалки на Руднике в Нижнем Тагиле

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Все работы сотрудники подрядной организации, которая выиграет тендер, должны окончить не позднее 31 августа 2024 года, выяснила редакция TagilCity.ru.
Согласно документации, необходимо экскаваторами погрузить в автомобили строительный мусор, отвезти отходы на самосвалах по дорогам с переходным покрытием на расстояние 12 километров и утилизировать на полигоне. Затем площади нужно разровнять бульдозерами.
Ранее стало известно, что несанкционированную свалку в Нижнем Тагиле также до конца лета ликвидируют рядом со школой Юных футболистов на Вагонке.