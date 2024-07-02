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В Нижнем Тагиле ликвидируют большую свалку на Руднике

11,3 тонны мусора вывезут со свалки на Руднике в Нижнем Тагиле

2 июля 2024, 03:58
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле ликвидируют большую свалку на Руднике

14,2 миллиона рублей выделено в Нижнем Тагиле на то, чтобы ликвидировать свалку у дома №1 на улице Горняка. Всего планируется вывезти и утилизировать более 11,3 тонны мусора.

Все работы сотрудники подрядной организации, которая выиграет тендер, должны окончить не позднее 31 августа 2024 года, выяснила редакция TagilCity.ru.

Согласно документации, необходимо экскаваторами погрузить в автомобили строительный мусор, отвезти отходы на самосвалах по дорогам с переходным покрытием на расстояние 12 километров и утилизировать на полигоне. Затем площади нужно разровнять бульдозерами.

Ранее стало известно, что несанкционированную свалку в Нижнем Тагиле также до конца лета ликвидируют рядом со школой Юных футболистов на Вагонке.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Мусор#Отходы#Утилизация#Екатеринбург#Свалка#Закупка
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