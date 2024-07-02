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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

20 лет за изнасилование ребенка грозит педофилу из Нижнего Тагила

20 лет за изнасилование ребенка грозит педофилу из Нижнего Тагила

2 июля 2024, 11:26
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле состоится закрытое заседание над делом об изнасиловании несовершеннолетнего лица. Обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы за преступление, совершенное с особой жестокостью, а также за угрозу убийством.

По информации, имеющейся у редакции TagilCity.ru, в Нижнем Тагиле будут рассматриваться дела по двум уголовным статьям: изнасилование и насильственные действия сексуального характера над лицом, не достигшим 14-ти лет. Обе статьи предусматривают наказание, вплоть до 20 лет лишения свободы. Личности жертвы и обвиняемого не разглашаются в интересах следствия.

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Изнасилование — это особо тяжкое преступление, которое не только нарушает физическую неприкосновенность человека, но и оказывает серьёзное влияние на его психологическое состояние. Особенно сильно от таких действий страдают дети и подростки, которые могут получить серьёзные психологические травмы.

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