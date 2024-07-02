20 лет за изнасилование ребенка грозит педофилу из Нижнего Тагила

По информации, имеющейся у редакции TagilCity.ru, в Нижнем Тагиле будут рассматриваться дела по двум уголовным статьям: изнасилование и насильственные действия сексуального характера над лицом, не достигшим 14-ти лет. Обе статьи предусматривают наказание, вплоть до 20 лет лишения свободы. Личности жертвы и обвиняемого не разглашаются в интересах следствия.