20 лет за изнасилование ребенка грозит педофилу из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
По информации, имеющейся у редакции TagilCity.ru, в Нижнем Тагиле будут рассматриваться дела по двум уголовным статьям: изнасилование и насильственные действия сексуального характера над лицом, не достигшим 14-ти лет. Обе статьи предусматривают наказание, вплоть до 20 лет лишения свободы. Личности жертвы и обвиняемого не разглашаются в интересах следствия.
Изнасилование — это особо тяжкое преступление, которое не только нарушает физическую неприкосновенность человека, но и оказывает серьёзное влияние на его психологическое состояние. Особенно сильно от таких действий страдают дети и подростки, которые могут получить серьёзные психологические травмы.