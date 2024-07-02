402 000 000 мегабит в секунду: зафиксирован мировой рекорд скорости передачи данных

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Информация о новом достижении вчера была представлена Астонским университетом в Бирмингеме. Кроме английских исследователей, к работе привлекли ученых из Японии и специалистов Nokia Bell labs из США.
Для того чтобы получить представление о полученной скорости, можно привести в качестве примера одновременный онлайн-просмотр порядка 134 миллионов фильмов в высоком разрешении. Такой результат эксперты получили благодаря увеличивающим пропускную способность шести диапазонам волн (O, E, S, C, L и U) против прежних четырех. В стандартной практике обычно задействуются один-два диапазона, пишет newkhakasiya.online.
В числе прочего Астонский университет разработал и применил комплекс рамановских усилителей U-диапазона.
При этом даже не понадобилось прокладывать специализированный кабель — специалисты использовали обычное стандартное оптоволокно, активно применяемое во всем мире, в том числе и в Российской Федерации. С учетом того, что спрос на высокоскоростную передачу данных не перестает расти, это «героическое», по мнению авторов, достижение принесет большую пользу в процессе наращивания пропускной способности и скорости без значительного изменения стоимости оптоволоконной связи.