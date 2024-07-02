402 000 000 мегабит в секунду: зафиксирован мировой рекорд скорости передачи данных

При этом даже не понадобилось прокладывать специализированный кабель — специалисты использовали обычное стандартное оптоволокно, активно применяемое во всем мире, в том числе и в Российской Федерации. С учетом того, что спрос на высокоскоростную передачу данных не перестает расти, это «героическое», по мнению авторов, достижение принесет большую пользу в процессе наращивания пропускной способности и скорости без значительного изменения стоимости оптоволоконной связи.