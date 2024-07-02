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На концерт в честь 90-летия района в Нижнем Тагиле потратят 700 тысяч рублей

90-летие Тагилстроевского района готовятся отметить в Нижнем Тагиле

2 июля 2024, 04:00
Фото: tagilcity.ru

На концерт в честь 90-летия района в Нижнем Тагиле потратят 700 тысяч рублей

Празднование 90-летия Тагилстроевского района в Нижнем Тагиле будет проходить два дня. Концерты состоятся на Гальянке у ТЦ «Лента», а также в парке Металлургов на Тагилстрое.

Так, 25 июля с 18 до 21 желающие могут прийти на площадь перед ТЦ «Лента» на Гальяно-Горбуновском массиве (Уральский проспект, 75). Там будут выступать коллективы Нижнего Тагила, которые представят не менее 20 номеров.

А 26 июля насладиться концертом можно будет в парке Металлургов. С 16 до 19 пройдет праздник, для которого специально напишут финальную песню. С 18 до 21 состоится выступление кавер-группы.

Для всех мероприятий необходимо предоставить звуковое и световое оборудование, которое настроят специалисты.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, особые требования есть и в отношении ведущих. Они должны обладать манерой поведения, иметь четкую дикцию и профессионально поставленный голос.

На организацию мероприятий выделено 700 тысяч рублей. Заявки можно подавать до 8 июля 2024 года.

Уже известно, что хедлайнерами Дня города в Нижнем Тагиле в 2024 году будут Александр Маршал и Амирчик.

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