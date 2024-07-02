90-летие Тагилстроевского района готовятся отметить в Нижнем Тагиле

Так, 25 июля с 18 до 21 желающие могут прийти на площадь перед ТЦ «Лента» на Гальяно-Горбуновском массиве (Уральский проспект, 75). Там будут выступать коллективы Нижнего Тагила, которые представят не менее 20 номеров.