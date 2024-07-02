Более 100 миллионов: в Нижнем Тагиле отремонтируют внутриквартальные дороги

Некоторые адреса уже определены, а какие-то будут утверждены после обследования комиссиями. Так, например, в списках значатся объекты по улицам Алтайская, Орджоникидзе, Лебяжинская, Лазурная, Сибирская, Мартеновкская, Ленинградскому проспекту и другие.