Более 100 миллионов: в Нижнем Тагиле отремонтируют внутриквартальные дороги

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Администрация Нижнего Тагила объявила две закупки на ремонт автомобильных дорог-проездов и тротуаров общего пользования внутри кварталов жилых домов. На это выделено около 102 миллионов рублей.
Некоторые адреса уже определены, а какие-то будут утверждены после обследования комиссиями. Так, например, в списках значатся объекты по улицам Алтайская, Орджоникидзе, Лебяжинская, Лазурная, Сибирская, Мартеновкская, Ленинградскому проспекту и другие.
Согласно условиям обоих контрактов, все работы по ремонту необходимо окончить до 25 сентября 2024 года. Как стало известно редакции TagilCity.ru, в некоторых дворах также предусмотрены работы по освещению и водоотведению.
Ранее депутат гордумы Андрей Давыдов сообщил, что на Вагонке в Нижнем Тагиле нуждаются в ремонте более 240 проездов во дворах.