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Updated Сегодня, 14:55

Более 100 миллионов: в Нижнем Тагиле отремонтируют внутриквартальные дороги

Более 100 миллионов: в Нижнем Тагиле отремонтируют внутриквартальные дороги

2 июля 2024, 14:53
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле выделено более 100 миллионов рублей на ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров. Администрация города ищет подрядчика.

Администрация Нижнего Тагила объявила две закупки на ремонт автомобильных дорог-проездов и тротуаров общего пользования внутри кварталов жилых домов. На это выделено около 102 миллионов рублей.

Некоторые адреса уже определены, а какие-то будут утверждены после обследования комиссиями. Так, например, в списках значатся объекты по улицам Алтайская, Орджоникидзе, Лебяжинская, Лазурная, Сибирская, Мартеновкская, Ленинградскому проспекту и другие.

Согласно условиям обоих контрактов, все работы по ремонту необходимо окончить до 25 сентября 2024 года. Как стало известно редакции TagilCity.ru, в некоторых дворах также предусмотрены работы по освещению и водоотведению.

Ранее депутат гордумы Андрей Давыдов сообщил, что на Вагонке в Нижнем Тагиле нуждаются в ремонте более 240 проездов во дворах.

100 миллионов впервые выделят Нижнему Тагилу на ремонт дорог во дворах
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