Более триллиона рублей хранят в банках жители Свердловской области

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Если поделить эту сумму на всех жителей региона, то на одного человека придется двести восемьдесят тысяч рублей. Это на двадцать семь процентов больше, чем в 2023 году, рассказали в Главном уральском направлении Банка России.
В 2024 году количество денег на счетах жителей области выросло на двести пятьдесят млрд. рублей. Люди стали активно открывать вклады после роста ключевой ставки и значительного повышения доходов по вкладам.
Стоит отметить, что на рост вкладов существенно повлияла и отмена комиссии за перевод между своими счетами по СБП. Люди стали активнее выбирать вклады в различных банках.