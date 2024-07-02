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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

1,2 триллиона рублей хранят в банках жители Свердловской области

Более триллиона рублей хранят в банках жители Свердловской области

2 июля 2024, 13:44
Фото: Изображение Midjourney

1,2 триллиона рублей хранят в банках жители Свердловской области

Рекордную сумму 1,2 триллиона рублей хранят граждане Свердловской области во вкладах.

Если поделить эту сумму на всех жителей региона, то на одного человека придется двести восемьдесят тысяч рублей. Это на двадцать семь процентов больше, чем в 2023 году, рассказали в Главном уральском направлении Банка России.

В 2024 году количество денег на счетах жителей области выросло на двести пятьдесят млрд. рублей. Люди стали активно открывать вклады после роста ключевой ставки и значительного повышения доходов по вкладам.

Стоит отметить, что на рост вкладов существенно повлияла и отмена комиссии за перевод между своими счетами по СБП. Люди стали активнее выбирать вклады в различных банках.

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