Больше 16 превышений: в июне жители Нижнего Тагила 10 дней дышали формальдегидом

Регулярный запах промышленных выбросов — не редкость для Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле. Дело в том, что он располагается в непосредственной близости с заводом-загрязнителем ЕВРАЗ НТМК (это можно сказать и про другие районы, где есть пункты УГМС). Часть микрорайона граничит с предполагаемой санитарно-защитной зоны предприятия, определяемой по нормам СанПиН в 1 километр. Напомним, руководство завода не спешит устанавливать СЗЗ.