Больше 16 превышений: в июне жители Нижнего Тагила 10 дней дышали формальдегидом

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 07:38
В июне единственным веществом, которое было зафиксировано постами «Уральского УГМС», стал формальдегид. В воздухе Нижнего Тагила его ловили 16 раз.
Первая атака формальдегидом началась 1 июня, в День защиты детей. Она продолжалась ровно неделю — до 7 июня. В эти дни CH2O улавливали в концентрации от 1,1 до 1,9 ПДК. Добавим, что УГМС за этот период дважды определяла уровень загрязнения в Нижнем Тагиле как высокий — 1 и 5 июня.
В дальнейшем формальдегид появился в воздухе в превышенных концентрациях 18 и 19 июня. Его значение несколько раз за два дня достигало 1,5 ПДК, что официально является повышенным уровнем загрязнения.
Добавим, что предельная допустимая разовая концентрация формальдегида в воздухе составляет 0,05 мг/м3. Получается, что в Нижнем Тагиле при нарушенных нормативах показатель формальдегида максимально составил 0,095 мг/м3.
Опасное вещество было зафиксировано на пункте замеров №2, который располагается на улице Гражданская Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле. Там формальдегид уловили рекордные 7 раз.
На втором месте — Вагонка и 5 превышений. Пункт, о котором идет речь, располагается на пересечении улиц Окунева и Энтузиастов.
Третье место у Красного Камня. Там было 4 превышения нормы формальдегида. Пункт замеров «Уральское УГМС» расположило на улице Красная у дома №6.
Регулярный запах промышленных выбросов — не редкость для Сухоложского поселка в Нижнем Тагиле. Дело в том, что он располагается в непосредственной близости с заводом-загрязнителем ЕВРАЗ НТМК (это можно сказать и про другие районы, где есть пункты УГМС). Часть микрорайона граничит с предполагаемой санитарно-защитной зоны предприятия, определяемой по нормам СанПиН в 1 километр. Напомним, руководство завода не спешит устанавливать СЗЗ.
Напомним, в мае «Уральское УГМС» не фиксировало превышения, все дни по официальным данным были спокойными. Тем не менее, горожане отмечали запах выбросов и присылали фотографии окрашенного в коричневый цвет неба над заводом.