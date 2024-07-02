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Дети ночевали на полу в подъезде дома на Старателе в Нижнем Тагиле

Дети ночевали на полу в подъезде дома на Старателе в Нижнем Тагиле

2 июля 2024, 06:51
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»
Жители поселка Старатель в Нижнем Тагиле рассказали о том, что на полу подъезда многоквартирного дома спят дети.

Очевидцы рассказали, что дети спят на полу и на подоконнике между этажами. На вид им 9-11 лет, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил»

По словам местных жителей, семьи, в которых воспитываются эти школьники, давно «на слуху», однако органы опеки ими не занимаются, несмотря на то, что о них сообщали и соседи, и сотрудники школы.

Сотрудники полиции установили местонахождение подростков, ночевавших в подъезде дома в посёлке Старатель. Брат и сестра 13 и 12 лет помещены в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Их мать, которая только накануне поздним вечером обратилась в полицию с заявлением об исчезновении детей, будет привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Семью поставят на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних в отделе полиции 21 МУ МВД России «Нижнетагильское», — рассказала TagilCity.ru руководитель пресс-службы нижнетагильской полиции Элина Балуца.

Напомним, в мае 2024 года жители многоэтажки в Екатеринбурге пожаловались на неблагополучную многодетную семью, а органы опеки не забирают из нее детей. Соседи обратились в полицию.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Полиция#Школьники#Подъезд#Семьи#Опека#ЧП#Органы опеки#Соседи#18+#Екатеринбург#Инцидент
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