Дети ночевали на полу в подъезде дома на Старателе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Очевидцы рассказали, что дети спят на полу и на подоконнике между этажами. На вид им 9-11 лет, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
По словам местных жителей, семьи, в которых воспитываются эти школьники, давно «на слуху», однако органы опеки ими не занимаются, несмотря на то, что о них сообщали и соседи, и сотрудники школы.
Сотрудники полиции установили местонахождение подростков, ночевавших в подъезде дома в посёлке Старатель. Брат и сестра 13 и 12 лет помещены в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Их мать, которая только накануне поздним вечером обратилась в полицию с заявлением об исчезновении детей, будет привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Семью поставят на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних в отделе полиции 21 МУ МВД России «Нижнетагильское», — рассказала TagilCity.ru руководитель пресс-службы нижнетагильской полиции Элина Балуца.
Напомним, в мае 2024 года жители многоэтажки в Екатеринбурге пожаловались на неблагополучную многодетную семью, а органы опеки не забирают из нее детей. Соседи обратились в полицию.