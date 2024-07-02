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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В Свердловской области продолжает дорожать картофель

До 55 рублей подорожала картошка в Свердловской области

2 июля 2024, 07:33
Фото: 1MI

В Свердловской области продолжает дорожать картофель

На 24 июня 2024 года цена на килограмм картофеля в магазинах Свердловской области в среднем составила 55,34 рубля. Это на 9,31% больше, чем неделей ранее.

Однако, в конце июня картофель стал не самым подорожавшим продуктом. Как выяснила редакция TagilCity.ru, больше всего в цене поднялись свежие огурцы. Килограмм покупатели могли приобрести за 129,38 рубля (+13,11%).

Согласно статистике, стоимость остальных позиций значительно не изменилась. Подорожание или удешевление составило до 3%. Например, литр молока стоил 73,08 рубля (+0,07%), килограмм курицы — 206,7 рубля (-0,37%), десяток яиц — 109,41 рубля (-1,28%), печенье — 265,1 рубля (+3,53%).

Напомним, неделей ранее цена на картофель в регионе поднялась на 20% и составила 48,24 рубля.

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#Евгения Сафина#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Статистика#Стоимость#Покупатели#Картофель#Подорожание#Екатеринбург
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