До 55 рублей подорожала картошка в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Однако, в конце июня картофель стал не самым подорожавшим продуктом. Как выяснила редакция TagilCity.ru, больше всего в цене поднялись свежие огурцы. Килограмм покупатели могли приобрести за 129,38 рубля (+13,11%).
Согласно статистике, стоимость остальных позиций значительно не изменилась. Подорожание или удешевление составило до 3%. Например, литр молока стоил 73,08 рубля (+0,07%), килограмм курицы — 206,7 рубля (-0,37%), десяток яиц — 109,41 рубля (-1,28%), печенье — 265,1 рубля (+3,53%).
Напомним, неделей ранее цена на картофель в регионе поднялась на 20% и составила 48,24 рубля.