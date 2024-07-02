Екатеринбургская прокуратура вернула пенсионерке незаконно удержанную пенсию

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Из-за долгов женщине ежемесячно удерживали 50% пенсии. Это привело к тому, что ее доход оказался ниже прожиточного минимума.
Прокуратура обратилась в отделение Социального фонда России с требованием устранить нарушения. После этого излишне удержанные средства вернули пожилой даме.
Теперь деньги из пенсии удерживают строго с учетом минимально допустимого уровня дохода, чтобы обеспечить пенсионерке достойный уровень жизни, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ранее прокуратура добилась принудительной госпитализации больных туберкулезом тагильчан.