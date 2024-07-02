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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

В Екатеринбурге у пожилой женщины незаконно удерживали часть пенсии

Екатеринбургская прокуратура вернула пенсионерке незаконно удержанную пенсию

2 июля 2024, 09:50
Фото: 1MI

В Екатеринбурге у пожилой женщины незаконно удерживали часть пенсии

В Екатеринбурге Прокуратура защитила права местной жительницы, у которой незаконно удерживали часть пенсии.

Из-за долгов женщине ежемесячно удерживали 50% пенсии. Это привело к тому, что ее доход оказался ниже прожиточного минимума.

Прокуратура обратилась в отделение Социального фонда России с требованием устранить нарушения. После этого излишне удержанные средства вернули пожилой даме.

Теперь деньги из пенсии удерживают строго с учетом минимально допустимого уровня дохода, чтобы обеспечить пенсионерке достойный уровень жизни, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ранее прокуратура добилась принудительной госпитализации больных туберкулезом тагильчан.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Прокуратура#Деньги#Екатеринбург#Инцидент
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