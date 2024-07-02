Экс-директор детского сада в Каменске-Уральском украл 15,4 млн рублей

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Экс руководителя частного детского сада будут судить. Его обвиняют в хищении средств в особо крупном размере. Мужчина в течение трех лет показывал заведомо ложные сведения о числе воспитанников и расходах детского сада, чтобы получить субсидии из бюджета области.
В 2020 году, например, его учреждение посещали семь детей, однако директор предоставил информацию о восьмидесяти пяти дошкольников.
Уголовное дело будут рассматривать в Красногорском районном суде Каменска-Уральского, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ранее Уголовное дело из-за хищения средств на снос домов возбуждено в Качканаре.