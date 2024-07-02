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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

В Свердловской области экс-директор детского сада украл более 15 млн рублей

Экс-директор детского сада в Каменске-Уральском украл 15,4 млн рублей

2 июля 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области экс-директор детского сада украл более 15 млн рублей

В городе Каменск-Уральский будут судить бывшего руководителя частного детского дошкольного учреждения, который присвоил 15,4 млн рублей.

Экс руководителя частного детского сада будут судить. Его обвиняют в хищении средств в особо крупном размере. Мужчина в течение трех лет показывал заведомо ложные сведения о числе воспитанников и расходах детского сада, чтобы получить субсидии из бюджета области.

В 2020 году, например, его учреждение посещали семь детей, однако директор предоставил информацию о восьмидесяти пяти дошкольников.

Уголовное дело будут рассматривать в Красногорском районном суде Каменска-Уральского, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее Уголовное дело из-за хищения средств на снос домов возбуждено в Качканаре.

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#Екатерина Смирнова#Суд#Криминал#Мошенничество#Екатеринбург#Инцидент
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