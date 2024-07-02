Главврача медсанчасти в Новоуральске уволили после протестов сотрудников

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Приказ об увольнении главного врача новоуральского медицинского учреждения был подписан ФМБА, пишет «Нейва».
Напомним, в июне 2024 года сотрудники медсанчасти Новоуральска рассказали о том, что новый главврач, который пришел на эту должность чуть больше года назад, установил тяжелые условия работы, а также тратил бюджетные деньги по своему усмотрению.
После этого из медсанчасти уволилось много сотрудников. После жалобы медиков в Следкоме было возбуждено уголовное дело в отношении Хачатряна. Расследование находится под контролем главы ведомства Александра Бастрыкина.