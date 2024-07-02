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Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Главврача медсанчасти в Новоуральске уволили после протестов сотрудников

Главврача медсанчасти в Новоуральске уволили после протестов сотрудников

2 июля 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
В Новоуральске уволен главврач медсанчасти №31 Гарик Хачатрян после жалобы медицинских сотрудников.

Приказ об увольнении главного врача новоуральского медицинского учреждения был подписан ФМБА, пишет «Нейва».

Напомним, в июне 2024 года сотрудники медсанчасти Новоуральска рассказали о том, что новый главврач, который пришел на эту должность чуть больше года назад, установил тяжелые условия работы, а также тратил бюджетные деньги по своему усмотрению.

После этого из медсанчасти уволилось много сотрудников. После жалобы медиков в Следкоме было возбуждено уголовное дело в отношении Хачатряна. Расследование находится под контролем главы ведомства Александра Бастрыкина.

Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав медиков в Новоуральске
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