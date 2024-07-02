Июньский смог над Тагилом, дополнительные автобусы, педофил и огород в июле

Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
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Июнь в Нижнем Тагиле прошел под знаком формальдегида. Горожанам в течение 10 дней пришлось дышать воздухом с вредными примесями. Редакция TagilCity.ru подвела итоги экологических замеров за первый летний месяц.
Со 2 июля автобусы маршрута №65 начали ходить по новому графику. Кроме того, увеличилось количество машин, и теперь на линию ежедневно выходят четыре автобуса вместо двух.
На 20 лет может сесть тагильский педофил, который не только домогался до несовершеннолетнего, но и угрожал ему убийством. Свои преступления в отношении ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет, преступник совершал с особой жестокостью.
Жители Нижнего Тагила стали покупать меньше лотерейных билетов. Горожане в беседе с TagilCity.ru озвучили причины, по которым они полностью разочаровались в лотереях. Кому-то просто надоело проигрывать, другие не могут забыть неудачный опыт, а третьи считают, что организаторы лотерей их попросту дурачат.
В июле огородникам Среднего Урала предстоит немало дел. Несмотря на то, что посевная окончена, а срок сбора урожая еще не наступил, откладывать в сторону мотыги и лопаты рано. Эксперт TagilCity.ru назвал как минимум три вида работ, которыми необходимо заняться именно в июле.