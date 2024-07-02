«Колесо Фортуны укатилось». Истории тагильчан, которые перестали играть в лотереи

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Жительница Нижнего Тагила Наталья не считает себя азартным человеком, но лотерейные билетики покупала всегда: чтобы почувствовать драйв и радость предвкушения. А когда по телевидению начали транслировать розыгрыши в прямом эфире, всегда с удовольствием смотрела выпуски.
Когда появилось мобильное приложение «Столото», установила его и периодически покупала билетики. Однажды купила сразу 10 штук. Надеялась победить невезение количеством. Но результат был так себе: я выиграла какую-то мелочь, в итоге даже свою тысячу рублей не вернула, — рассказала Наталья TagilCity.ru.
И эта история повторялась несколько раз. И однажды, выиграв 700 рублей, Наталья даже не стала выводить их со счета — ей просто стало жаль потраченного времени и сил.
Там нужно было нажимать на какие-то кнопки, куда-то переходить. И я подумала: а стоит ли вообще овчинка выделки? Реально выиграть почти невозможно, а радоваться призам в 500-700 рублей — при том, что ты потратила до этого тысячу — мне надоело. И я больше не покупаю лотерейные билеты.
А этой историей с TagilCity.ru поделился Юрий. Мужчина рассказал, что однажды мужчины на предприятии, где он работает, решили подарить женщинам лотерейные билеты на 8 марта. Скинулись и купили 150 штук — коллектив большой, дам много.
Был как раз праздничный тираж к Международному женскому дню. Мы еще радовались: лотерейный билет — подарок вроде недорогой, но с перспективой. Тем сильнее было разочарование, — рассказал Юрий.
После проведения тиража инициатор покупки лотерейных билетов в качестве подарка устроил опрос во внутреннем чате предприятия. Он попросил женщин рассказать о результатах розыгрыша. Оказалось, что из всех билетов выиграли только три. Причем сумма выигрыша была смехотворной — всего 100 рублей.
Это случай так на меня повлиял, что я полностью утратил веру в возможность выигрыша. Мне кажется, что это реальный обман, и бочонки с числами выпадают в нужной для организаторов последовательности. И получается, что люди отдают свои заработанные честным трудом деньги непонятно кому, — отметил Юрий.
С Юрием полностью солидарна жительница Нижнего Тагила Екатерина: женщина также уверена, что бочонки выпадают по заранее продуманному плану.
Екатерина покупала лотерейные билеты на протяжении 15 лет и почти никогда не пропускала розыгрыши. Изредка она выигрывала по 100-150 рублей. Но со временем тагильчанка начала замечать странную закономерность.
Я покупала билеты, сидела и старательно зачеркивала выпавшие числа во время розыгрышей. Сомнения у меня закрались, когда во время одного из розыгрышей во всех моих билетах оказались числа, которые были на невыпавших бочонках. Это было странно. И я решила поэкспериментировать: разорилась и купила восемь билетов на следующий тираж. И бинго! В шести билетах оказались числа с невыпавших бочонков! Два билета выиграли по 100 рублей, — поделилась своей историей Екатерина.
У тагильчанки есть собственная теория о том, каким образом организаторы лотереи обманывают людей. Она считает, что в деревянные бочонки, которые должны выпасть, устанавливают что-то вроде магнитиков, которые тянут их вниз. В трех бочонках, которые должны остаться, магнитики не вставляют.
А далее все просто: в 99% билетов тиража вносите эти числа. Таким образом выигрывает только 1% всех билетов. Может расклад немного другой — 98 к 2. Но сути это не меняет: люди не выигрывают, а кто-то зарабатывает очень большие деньги, — говорит Екатерина.
Наверное, люди, которые реально выигрывали крупные суммы денег — а такие есть и среди жителей Нижнего Тагила — с нашими героями не согласятся. Играть или не играть в лотерею, каждый человек решает сам. Ясно лишь одно: фортуна — вещь капризная, а удача дрессировке не поддается.