«Колесо Фортуны укатилось». Истории тагильчан, которые перестали играть в лотереи

Тагильчане рассказали о своем разочаровании в лотереях

Выиграть автомобиль, квартиру или большую сумму денег — все мы мечтаем ухватить удачу за хвост. И лотереи для этой цели подходят прекрасно. Но есть люди, которые полностью в них разочаровались. TagilCity.ru собрал истории людей, которые больше не участвуют в розыгрышах.

∟ История первая: «Просто надоело ждать» ∟ История вторая: «Из 150 билетов выиграли только три — по 100 рублей» ∟ История третья: «Числа на трех невыпавших бочонках почему-то всегда оказываются в моем билете»