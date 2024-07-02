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Лось ходил по дороге в Нижнем Тагиле

Лось ходил по дороге в Нижнем Тагиле

2 июля 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney
Лось ходил по дороге в Нижнем Тагиле. Животное разгуливало по проезжей части 1 июля 2024 года на Зеленостроевской улице в сторону центра.

Автомобилисты, проезжавшие мимо, старались объезжать лося. О необычном пешеходе на дороге рассказал TagilCity.ru местный житель.

Регулярно езжу по этой дороге, там лес и не удивительно, что иногда различная живность выходит. Но лосей еще ни разу не удавалось увидеть! — рассказал TagilCity.ru водитель с Вагонки Иван.

По словам очевидцев, животное было замечено неподалеку от своротки к психиатрической больнице.

Напомним, 27 мая 2024 года в Невьянске местные жители заметили лося, который бегал по улицам в центре города. По предположению горожан, это детеныш лося, так как он не был крупным. Также известно, что он проломил ограждение.

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