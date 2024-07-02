Лось ходил по дороге в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Автомобилисты, проезжавшие мимо, старались объезжать лося. О необычном пешеходе на дороге рассказал TagilCity.ru местный житель.
Регулярно езжу по этой дороге, там лес и не удивительно, что иногда различная живность выходит. Но лосей еще ни разу не удавалось увидеть! — рассказал TagilCity.ru водитель с Вагонки Иван.
По словам очевидцев, животное было замечено неподалеку от своротки к психиатрической больнице.
Напомним, 27 мая 2024 года в Невьянске местные жители заметили лося, который бегал по улицам в центре города. По предположению горожан, это детеныш лося, так как он не был крупным. Также известно, что он проломил ограждение.